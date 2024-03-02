Легенда! Иньеста провел 1000-й матч в карьере
39-летний испанец выступает в чемпионате ОАЭ
Матч 15-го тура чемпионата ОАЭ между «Аджманом» и «Эмирейтс» (0:2) ознаменовался незаурядным событием.
Дело в том, что 39-летний полузащитник гостей испанец Андрес Иньеста проводил свой юбилейный, 1000-й, матч в профессиональной карьере.
Отметим, что большую часть поединков хавбек отыграл за «Барселону» – 723, из которых 49 игр за вторую команду «блау-гранас» и 674 за «основу». Также в его активе 134 матча за японский «Виссел Кобе», 12 – за «Эмирейтс» и 131 – за сборную Испании.
▪️ Barcelona—723— B/R Football (@brfootball) March 1, 2024
▪️ Vissel Kobe—134
▪️ Emirates Club—12
▪️ Spain—131
Andrés Iniesta has played his 1,000th career game ✨ pic.twitter.com/5sbOMvRVN6
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