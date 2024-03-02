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02 марта 2024, 08:30 |
857
0

Легенда! Иньеста провел 1000-й матч в карьере

39-летний испанец выступает в чемпионате ОАЭ

02 марта 2024, 08:30 |
857
0
Легенда! Иньеста провел 1000-й матч в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Матч 15-го тура чемпионата ОАЭ между «Аджманом» и «Эмирейтс» (0:2) ознаменовался незаурядным событием.

Дело в том, что 39-летний полузащитник гостей испанец Андрес Иньеста проводил свой юбилейный, 1000-й, матч в профессиональной карьере.

Отметим, что большую часть поединков хавбек отыграл за «Барселону» – 723, из которых 49 игр за вторую команду «блау-гранас» и 674 за «основу». Также в его активе 134 матча за японский «Виссел Кобе», 12 – за «Эмирейтс» и 131 – за сборную Испании.

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Источник Twitter
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