Легенда! Иньеста провел 1000-й матч в карьере

Матч 15-го тура чемпионата ОАЭ между «Аджманом» и «Эмирейтс» (0:2) ознаменовался незаурядным событием.

Дело в том, что 39-летний полузащитник гостей испанец Андрес Иньеста проводил свой юбилейный, 1000-й, матч в профессиональной карьере.

Отметим, что большую часть поединков хавбек отыграл за «Барселону» – 723, из которых 49 игр за вторую команду «блау-гранас» и 674 за «основу». Также в его активе 134 матча за японский «Виссел Кобе», 12 – за «Эмирейтс» и 131 – за сборную Испании.