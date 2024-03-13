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  4. Петер БОШ: «Мы должны реализовывать моменты лучше, чем в первом матче»
Лига чемпионов
13 марта 2024, 11:35 |
112
0

Петер БОШ: «Мы должны реализовывать моменты лучше, чем в первом матче»

Главный тренер ПСВ поделился ожиданиями от матча против дортмундской «Боруссии»

13 марта 2024, 11:35 |
112
0
Петер БОШ: «Мы должны реализовывать моменты лучше, чем в первом матче»
УЕФА. Петер Бош

Главный тренер нидерландского ПСВ Петер Бош поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии»:

«Мы должны будем реализовывать моменты, которые создадим, более эффективно, чем в первом матче, и я уверен, что шансы у нас будут. Вскоре мы собираемся в последний раз потренироваться перед матчем. Тренировка будет короткой, но интенсивной.

Я понимаю, почему люди говорят о состоянии здоровья Джои Вермана, но давайте не будем слишком драматизировать. Если он не сможет сыграть, я поставлю другого хорошего игрока. Это было сильной стороной ПСВ в этом сезоне. У меня в команде много хороших игроков».

Интересно, что в 2017 году Петер Бош работал главным тренером дортмундской «Боруссии».

Матч «Боруссия» Дортмунд – ПСВ состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.

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Боруссия Дортмунд ПСВ Лига чемпионов Петер Бош Джои Верман
Источник УЕФА
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