Дониелл МАЛЕН: «Я ожидаю невероятную игру»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониелл Мален поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ:

«Ожидаю увлекательной игры. Есть ли фаворит в нашей паре? Надеюсь, что фавориты – мы, потому что играем дома. Я стал лучше, и мы должны продолжать идти вперед как команда».

Интересно, что Дониелл Мален выступал за ПСВ в 2017-2021 годах, после чего перешел в «Боруссию» Дортмунд.

Матч «Боруссия» Дортмунд – ПСВ состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.