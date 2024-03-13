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  4. Дониелл МАЛЕН: «Я ожидаю невероятную игру»
Лига чемпионов
13 марта 2024, 11:14 |
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Дониелл МАЛЕН: «Я ожидаю невероятную игру»

Нападающий дортмундской «Боруссии» поделился ожиданиями от матча против ПСВ

13 марта 2024, 11:14 |
100
0
Дониелл МАЛЕН: «Я ожидаю невероятную игру»
УЕФА. Дониелл Мален

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониелл Мален поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ:

«Ожидаю увлекательной игры. Есть ли фаворит в нашей паре? Надеюсь, что фавориты – мы, потому что играем дома. Я стал лучше, и мы должны продолжать идти вперед как команда».

Интересно, что Дониелл Мален выступал за ПСВ в 2017-2021 годах, после чего перешел в «Боруссию» Дортмунд.

Матч «Боруссия» Дортмунд – ПСВ состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.

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Дониелл Мален Боруссия Дортмунд ПСВ Лига чемпионов
Источник УЕФА
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