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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Это уже не то Полесье, в которое я приходил 4 года назад»
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 10:58 | Обновлено 13 марта 2024, 10:59
991
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Это уже не то Полесье, в которое я приходил 4 года назад»

Исполняющий обязанности главного тренера «Полесья» – о своем новом этапе карьеры

13 марта 2024, 10:58 | Обновлено 13 марта 2024, 10:59
991
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Это уже не то Полесье, в которое я приходил 4 года назад»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Еще каких-то неделю-две назад ничто не предвещало темных туч над Юрием Калитвинцевым в житомирском «Полесье». Однако если выездная ничья с львовским «Рухом» не вызывала беспокойства, то по совокупности двух следующих неудач в виде домашних поражений от черкасского ЛНЗ и «Александрии» эти тучи сгустились и он был лишен должности главного тренера.

Накануне Калитвинцев покинул Житомир, а на ваканатное место был приглашен уже хорошо знакомый Сергей Шищенко, который успешно работал в «Звягеле».

У этого 48-летнего специалиста уже есть опыт работы в «Полесье»: его он возглавил перед сезоном-2020/21, во время выступлений в первой лиге. Когда команда получила право представлять Житомир в элите, на ее тренерский мостик был приглашен Калитвинцев, а Шищенко стал работать в «Полесье» U-19. Позже он был делегирован во второлиговый «Звягель», который является своеобразным фарм-клубом «Полесья». И вот теперь все вернулось на круги своя. Судьбе было угодно, чтобы Сергей Шищенко снова стал у руля житомирской команды.

О своем возвращении и связанных с этим ощущениях он рассказал в интервью Sport.ua после нового назначения.

– Я рад, что мне доверили эту ответственную должность. Был всегда максимально настроен на получение высоких результатов и постоянное совершенствование как игрок, этого же хочу теперь и как тренер. Есть желание постепенно расти, приобретать еще больший прогресс для того, чтобы работать в УПЛ. И это у меня получилось.

– Вы ранее уже стояли у руля «Полесья». По сравнению с предыдущим Вашим периодом работы в команде сейчас испытываете другие эмоции?

– Ну, конечно же. Эмоции совсем-совсем другие. Они реально крутые. И это вполне естественно, ведь за это время и клуб вырос, и задачи, которые стоят перед ним, тоже. Да и футболисты в нем, кроме Грицука, все другие. Это уже не то «Полесье», в которое я приходил впервые почти четыре года назад. Это совсем другой уровень, чем вторая или первая лига.

– Что Вам сказал президент клуба Геннадий Буткевич при встрече, когда вы вернулись в Житомир?

– Пожелал удачи и хорошей работы. Если он выбрал меня, то это означает, что в меня верит. Поэтому надеюсь, что его я не подведу.

– Вы уже провели первую тренировку с «Полесьем». Как встретили Вас новые подопечные?

– Ощущения, как я уже сказал, крутые. Ребята – молодцы, с их стороны увидел хорошее отношение. Достаточно продуктивной получилась тренировка, плодотворной и интенсивной. Футболисты хорошо потренировались и, думаю, остались довольны (улыбается).

– Скольких игроков из нынешнего состава Вы хорошо знаете?

– Это Богдан Кушниренко, Василий Грицук, Денис Ндукве – они являются теми футболистами, с кем я раньше работал. И многих других ребят хорошо знаю, ведь следил за «Полесьем» постоянно, не пропуская ни одного матча на Центральном городском стадионе Житомира. Поэтому для меня нет никаких проблем в коммуникации с ними.

– На кого Вы оставили свое футбольное «хозяйство» в «Звягеле»?

– Весь тренерский штаб, который работал со мной, остался. Никто не делает никаких революций, ведь ребята привыкли к требованиям этого тренерского штаба. Руководителем команды будет Николай Гибалюк, все остальные будут ему помогать.

– Президент ФК «Звягель» выразил надежду, что после того, как Вы поможете «Полесью», он будет ждать Вашего возвращения в клуб.

– (Улыбается). Да, я читал его интервью. Что ж, пусть надеется, ведь это нормальные вещи. Я не сжигал мосты, мы с Дмитрием Костюком постоянно на связи. Как и что будет дальше – время покажет. А пока все же хочется, чтобы в «Полесье» я имел возможность работать как можно дольше.

Ранее мы сообщали, что новичок «Полесья» не сможет помочь команде в ближайшем матче.

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Сергей Шищенко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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