Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы будем играть против ПСВ с позитивным настроением»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ:

«Главное, что мы выходим на эту игру с позитивным настроем. Мы заслужили это благодаря результату первого матча. Мы проведем замечательный вечер с нашими болельщиками, и мы действительно с нетерпением ждем матча.

Вы видите, чем отличается голландский футбол на сильных сторонах ПСВ. Среди прочего, они всегда выпускают хороших вингеров. На примере Донни Малена и Яна Матсена вы можете увидеть их динамичность, технику, то, как они разрывают тесное пространство».

Матч «Боруссия» Дортмунд – ПСВ состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.