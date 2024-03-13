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Лига чемпионов
13 марта 2024, 10:49 | Обновлено 13 марта 2024, 10:50
82
0

Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы будем играть против ПСВ с позитивным настроением»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» поделился ожиданиями от матча против ПСВ

13 марта 2024, 10:49 | Обновлено 13 марта 2024, 10:50
82
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Мы будем играть против ПСВ с позитивным настроением»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ:

«Главное, что мы выходим на эту игру с позитивным настроем. Мы заслужили это благодаря результату первого матча. Мы проведем замечательный вечер с нашими болельщиками, и мы действительно с нетерпением ждем матча.

Вы видите, чем отличается голландский футбол на сильных сторонах ПСВ. Среди прочего, они всегда выпускают хороших вингеров. На примере Донни Малена и Яна Матсена вы можете увидеть их динамичность, технику, то, как они разрывают тесное пространство».

Матч «Боруссия» Дортмунд – ПСВ состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.

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Боруссия Дортмунд ПСВ Лига чемпионов Эдин Терзич
Источник УЕФА
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