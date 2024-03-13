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  4. Хави подтвердил, что уйдет из Барселоны, даже если команда выиграет ЛЧ
Лига чемпионов
13 марта 2024, 09:47 |
351
2

Хави подтвердил, что уйдет из Барселоны, даже если команда выиграет ЛЧ

Испанец будет наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик

13 марта 2024, 09:47 |
351
2
Хави подтвердил, что уйдет из Барселоны, даже если команда выиграет ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес после победы над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выходе в 1/4 финала ответил журналистам, который спросили его о будущем в каталонском клубе.

«Вы по-прежнему спрашиваете у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь. Мое будущее не изменится, мой ответ останется прежним: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик», – сказал Хави.

Отметим, что Хави вступил в должность главного тренера «Барселоны» в ноябре 2021 года. Его контракт истекает летом.

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Барселона Наполи Хави пресс-конференция Лига чемпионов Барселона - Наполи
Источник GSFN
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Дані Рохас
Выиграл чемп с мёртвым составом Барсы, за что в ответ Барса сломала его увереность при первой неудачной серии матчей. Обрекает Барса себя на поиски подходящего тренера
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AntonR
ахахах)))))
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