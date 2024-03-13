Хави подтвердил, что уйдет из Барселоны, даже если команда выиграет ЛЧ
Испанец будет наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик
Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес после победы над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выходе в 1/4 финала ответил журналистам, который спросили его о будущем в каталонском клубе.
«Вы по-прежнему спрашиваете у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь. Мое будущее не изменится, мой ответ останется прежним: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик», – сказал Хави.
Отметим, что Хави вступил в должность главного тренера «Барселоны» в ноябре 2021 года. Его контракт истекает летом.
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