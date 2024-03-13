Хави подтвердил, что уйдет из Барселоны, даже если команда выиграет ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес после победы над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выходе в 1/4 финала ответил журналистам, который спросили его о будущем в каталонском клубе.

«Вы по-прежнему спрашиваете у меня, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов. Нет, не останусь. Мое будущее не изменится, мой ответ останется прежним: «Я уйду по окончании сезона». Буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но как болельщик», – сказал Хави.

Отметим, что Хави вступил в должность главного тренера «Барселоны» в ноябре 2021 года. Его контракт истекает летом.