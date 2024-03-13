ВИДЕО. Костюк после матча с Павлюченковой пошла тренироваться

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 4-го раунда основы украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» теннисистку Анастасию Павлюченкову (№24 WTA) – 6:4, 6:1.

По информации итальянского журналиста Диего Барбиани, после матча Костюк вернулась на корт для очередной тренировки.

В 1/4 финала Марта сразится против Анастасии Потаповой (№33 WTA), которой Костюк проиграла оба очных матча.