WTA13 марта 2024, 08:35 |
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ВИДЕО. Костюк после матча с Павлюченковой пошла тренироваться
Марта не слишком устала за 78 минут встречи
13 марта 2024, 08:35 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче 4-го раунда основы украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» теннисистку Анастасию Павлюченкову (№24 WTA) – 6:4, 6:1.
По информации итальянского журналиста Диего Барбиани, после матча Костюк вернулась на корт для очередной тренировки.
В 1/4 финала Марта сразится против Анастасии Потаповой (№33 WTA), которой Костюк проиграла оба очных матча.
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