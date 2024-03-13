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  4. ВИДЕО. Костюк после матча с Павлюченковой пошла тренироваться
WTA
13 марта 2024, 08:35 |
906
1

ВИДЕО. Костюк после матча с Павлюченковой пошла тренироваться

Марта не слишком устала за 78 минут встречи

13 марта 2024, 08:35 |
906
1
ВИДЕО. Костюк после матча с Павлюченковой пошла тренироваться
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 4-го раунда основы украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» теннисистку Анастасию Павлюченкову (№24 WTA) – 6:4, 6:1.

По информации итальянского журналиста Диего Барбиани, после матча Костюк вернулась на корт для очередной тренировки.

В 1/4 финала Марта сразится против Анастасии Потаповой (№33 WTA), которой Костюк проиграла оба очных матча.

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Анастасия Павлюченкова WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк видео
Источник Twitter
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Vbolivalnyk-Peter
Марта молодець - машина - не помітила оркшу... Тренування виявилося занадто малої інтенсивності....
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