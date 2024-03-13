Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Моя команда движется в правильном направлении»

Главный тренер закарпатского «Миная» Желько Любенович рассказал о поражении своей команды «Шахтеру» (0:2) в 21 туре УПЛ.

– Хочется похвалить вас за второй тайм, ваша команда показала хороший футбол. Что сказали в перерыве?

– В перерыве сказал, чтобы сначала произвели корректировку, перешли на 4-2-3-1. И сказал, чтобы не опасались, что в первом тайме я увидел моменты, где можно было играть, где они пытались играть.

Поэтому я им сказал, чтобы больше ответственности брали на себя, чтобы не боялись. Во 2-м тайме уже гораздо лучше получилось. Но, к сожалению, счет остался таким же, как в первом тайме.

– Эпизод с пенальти. Может быть, уже имели возможность просмотреть именно этот момент?

– Я посмотрел. Если ВАР сказал, что пенальти – значит, не будем спорить с ВАР.

– В 1-м тайме вашей команде очень тяжело было перейти по центру поля. Это за счет того, что «Шахтер» так агрессивно себя вел?

– Нет. У нас была такая тактика на игру, чтобы быстрый гол не пропустили, чтобы со временем начали немного больше атаковать, но, к сожалению, этот пенальти все изменил.

– Как вы оцените всего эти 4 поединка? Насколько они оправдали ваши надежды и по результату, и по очкам?

– Я вижу прогресс своей команды. Моя команда двигается в правильном направлении. Я горжусь своей командой. Я уверен, что в будущем у нас будут хорошие результаты – сказал Любенович.