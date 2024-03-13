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Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 05:20 | Обновлено 13 марта 2024, 05:57
319
0

Тарас МИХАВКО: «Тренеры настраивали на трудную игру»

Защитник «Динамо» прокомментировал поединок против «Зари»

13 марта 2024, 05:20 | Обновлено 13 марта 2024, 05:57
319
0
Тарас МИХАВКО: «Тренеры настраивали на трудную игру»
Динамо Киев. Тарас Михавко

Центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал выигранную игру столичной команды против луганской «Зари» (2:0).

- Конечно, погода была не совсем футбольная, тяжело было обеим командам, но условия для всех одинаковые. Мы выиграли, благодарим болельщиков за поддержку, а ВСУ – за возможность заниматься любимым делом.

- «Заря» выпустила на игру далекий от основного состав. Как у «Динамо» восприняли это?

- Мы узнали состав «Зари» так же перед матчем, но тренерский штаб настраивал нас на тяжелую игру, в том числе из-за погодных условий. Готовились так же, как к каждой игре, настраивались только на победу. Поэтому для нас не имело значения, какой состав у соперника.

- Сегодня важно было не пропустить, поскольку, как показал матч с «Вересом», один мяч может отобрать победу. На чем акцентировал внимание Шовковский после игры в Киеве именно в плане игры в защите?

- В первую очередь, просил играть надежнее и осторожнее, ничего не придумывать. На установке на этом еще раз акцентировалось внимание, и можно сказать, что удалось сыграть надежно.

- Ты набираешься опыта в Премьер-лиге. Можно ли сказать, что адаптировался к реалиям взрослого футбола?

- Думаю, что адаптировался. Но нужно еще работать, есть над чем, и думаю, что все будет хорошо.

– Сегодня забил твой партнер по центру защиты Попов. После обоих забитых мячей были нестандартные празднования. Кто за это отвечает в команде?

- Что касается празднования Дениса, то не знал никто – возможно, только его близкие друзья. А вот Бражко с Ванатом постоянно какие-то планы строят на празднование (улыбается).

- Ситуация в таблице меняется с каждым туром. После потери очков в Ровно было разочарование или еще ничего не потеряно?

- Мы настраиваемся на каждую игру. Не может команда выигрывать все матчи, бывают и такие досадные результаты. Главное – психологически не падать духом. Мы с ребятами понимали, что нужно просто выходить и выигрывать.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря Тарас Михавко
Источник ФК Динамо Киев
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