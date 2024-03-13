Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Я контролировал ход событий на своем фланге»
Игрок «Днепра-1» прокомментировал свой дебют в главной команде
В матче 21 тура УПЛ за «Днепр-1» в игре против ЛНЗ (1:1) дебютировал молодой полузащитник Максим Мельниченко, вышедший на позицию левого защитника. После игры дебютант рассказал о своих впечатлениях.
– Максим, поздравляем с дебютом. Очень волновался?
– Спасибо за поздравление. Почти не волновался, понимаю, что это мой шанс и нужно показывать свои лучшие способности, все, что я умею, чтобы мне и дальше предоставляли такие возможности выходить в матчах основной команды. Так что не беспокоился.
– Необычная для тебя позиция была левого защитника. Как на ней игралось?
– Не могу сказать, что было сложно, ведь мне кажется, что когда ты играешь в центре, то находишься под большим давлением. Поэтому не скажу, что было сложно. Я контролировал ход событий на своем фланге.
– Партнеры помогали подсказками?
– Да конечно. И Эдик Сарапий, и Руслан Бабенко мне подсказывали, говорили, что делать. Всё это мне тоже помогало.
– Как и Рамик Гаджиев, ты едешь в сборную. Какие ожидания?
– Мы стремимся выйти из группы с первого места, чтобы попасть в финальную часть Евро. Надеюсь там получить свою игровую практику и сделать все, чтобы наша сборная победила.
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