«Мы всегда верили в нашего тренера». Игроки Барселоны – о победе в ЛЧ
Футболисты «блаугранас» поделились впечатлениями от выхода в четвертьфинал
После победы в матче Лиги чемпионов над «Наполи» (3:1) игроки «Барселоны» охотно общались с прессой.
Фермин Лопес: «Четыре года этот клуб ждал выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов – это настоящая радость для команды, тренера, травмированных игроков, болельщиков.
Было важно, что мы очень хорошо начали этот матч. У нас было несколько моментов и после нескольких ударов по воротам мой был использован. Я очень доволен этим.
Мы всегда верили в нашего тренера. Мы почувствовали облегчение после того, как он снял давление со всех, он принес покой в тяжелую ситуацию. Сегодня вечером стадион был заполнен, и мы действительно ощутили силу наших болельщиков. Мы рады, что прошли – сейчас не время думать о жеребьевке».
Серхи Роберто:«Это был невероятный вечер. Прошло четыре года, как мы были там, где этот клуб заслуживает быть (в четвертьфинале ЛЧ – ред.). Фанаты тоже заслуживают того, чтобы быть там, и они были так важны сегодня.
Мы все знали, что важно хорошо начать матч. И мы это сделали. Они показали себя в матче со счетом 2:1, и учитывая, что мы провели действительно хорошую первую часть матча в Неаполе, но не довели его до конца. Мне было приятно участвовать в том, чтобы мы не допустили этого.
В этом моменте, приведшем к нашему третьему голу, все получилось идеально. Гюндоган подал мне мяч, и я краем глаза увидел Роберта [Левандовски] одного на одиннадцатиметровой отметке.
Пау Кубарси невероятный. Он действительно был лучшим игроком в поле. В таком возрасте он просто не перестает удивлять всех нас. Я надеюсь, что он будет играть за Барселону всю свою жизнь. Скромный, талантливый и трудолюбивый – это путь Ла Масси».
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