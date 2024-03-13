Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы были лучшими в обеих играх»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение своей команды в серии пенальти лондонскому «Арсеналу» (2:4, после основного времени счет был 0:1).

«Я горжусь матчем. Мы были лучшими в обеих играх. У нас был один или два шанса в дополнительное время против команды, забивающей много голов, лидеров Премьер-лиги. Мы упорно трудились, но настроены были немного плохо. Иначе мы бы прошли.

Мы знали, какое давление будет оказывать на нас «Арсенал». «Арсенал» всегда выступает очень сильным, и мы были готовы к этому. На таком уровне ошибка стоит дорого. Игроков следует поздравить, они дали все от себя. Это были подробности. Мы были лучшими в обеих играх и заслужили пройти, – сказал Консейсау.

Игроки «Порту» тоже высказались об окончании своего европути.

Пепе: «Во-первых, я хотел бы поблагодарить болельщиков. Это невероятно, что они сделали сегодня вечером. Во-вторых, это стыдно вылетать таким образом, но это часть футбола. Мы были командой, которая задала «Арсенал» тяжелое время, начиная с нашей домашней игры. Сегодня они забили гол своим первым ударом в створ. Я должен поздравить своих товарищей по команде, потому что они проделали то, что просил тренер. Но иногда мы могли сделать лучше и это была отличная игра с нашей стороны, но, к сожалению, мы не вышли дальше.

Мы не забыли, что «Арсенал» — отличная команда, забивающая много голов в матчах чемпионата. Мы пришли играть в свою игру, нейтрализовав игру Эдегора между линиями. Мы знали, что делаем, но, к сожалению, не смогли забить. Им повезло.

Хорхе Санчес: «Это трудно объяснить, мы расстроены результатом, счастливы за результат и за то, чего мы достигли. Мы сыграли лицом к лицу с «Арсеналом», который является большой командой. Мы никогда не играли с пенальти, но теперь мы должны смотреть вперед, потому что еще многое нужно добиться. Тренер попросил меня выложиться полностью, что я и сделал, но в итоге мы не прошли.