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Лига чемпионов
13 марта 2024, 03:20 | Обновлено 13 марта 2024, 03:56
21
0

Франческо КАЛЬЦОНА: «Мы начали с неправильным настроем и плохо защищались»

Главный тренер «Наполи» подытожил игру с «Барселоной»

13 марта 2024, 03:20 | Обновлено 13 марта 2024, 03:56
21
0
Франческо КАЛЬЦОНА: «Мы начали с неправильным настроем и плохо защищались»
УЕФА. Франческо Кальцона

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона прокомментировал поражение своей команды «Барселоне» (1:3) и вылет неаполитанцев с Лиги чемпионов.

«Мы давали им слишком много пространства, часто теряли мяч, мы начали с неправильным настроением и плохо защищались.

Игра имела разные этапы, иногда мы хорошо действовали и почти сравняли счет. Конечно, если вы проиграете, это значит, что-то не вышло. Мы были готовы противостоять сильному сопернику, но мы совершили слишком много ошибок», – сказал Кальцона.

Также игру прокомментировали игроки «Наполи».

Станислав Лоботка: «В первые 20 минут у нас получалось не очень хорошо, мы часто теряли мяч, и «Барселона» использовала свои качества, чтобы использовать свои шансы. Затем мы начали играть в свой футбол, мы создавали моменты, но нам нужно было быть чище в плане завершения.

Мы чувствовали, что могли бы прогрессировать, но, возможно, нам понадобилось немного удачи. Мы все выложили все, что могли, и теперь нам нужно сосредоточиться на победах в матчах чемпионата.

Амир Ррахмани: «Мы можем выйти с высоко поднятой головой. Мы рисковали и играли в свой футбол, мы могли улучшить, но не воспользовались нашими шансами.

Мы боролись в начале, пытаясь давить высоко на поле, но совершали ошибки. Мы создали многое, но не забили, когда должны были.

Маттео Политано: «Это было шокирующее начало, но мы хорошо отреагировали и забили. Потом у нас были другие шансы, которыми мы должны были пользоваться.

Наша цель сейчас — достичь успеха в Серии А, чтобы иметь другие вечера, подобные этому, в Лиге чемпионов.

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Источник УЕФА
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