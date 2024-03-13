Украина. Премьер лига13 марта 2024, 02:00 | Обновлено 13 марта 2024, 02:38
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Райя – лучший игрок матча Арсенал – Порту. Какая оценка у Зинченко?
Вратарь пролучил признание и от УЕФА, и от WhoScored, Александр вышел на замену
13 марта 2024, 02:00 | Обновлено 13 марта 2024, 02:38
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Закончился матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» принимал «Порту». «Канониры» одержали минимальную победу в основное время и победили по пенальти 4:2.
Лучшим игроком матча УЕФА признал вратаря лондонцев Давида Райю, отразившего два послематчевых пенальти. Также высокий балл Райе (8,1) поставил статистический портал WhoScored.
Украинец Александр Зинченко вышел на последние пятнадцать минут матча и заработал от WhoScored оценку 6,1.
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