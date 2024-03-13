Закончился матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» принимал «Порту». «Канониры» одержали минимальную победу в основное время и победили по пенальти 4:2.

Лучшим игроком матча УЕФА признал вратаря лондонцев Давида Райю, отразившего два послематчевых пенальти. Также высокий балл Райе (8,1) поставил статистический портал WhoScored.

Украинец Александр Зинченко вышел на последние пятнадцать минут матча и заработал от WhoScored оценку 6,1.