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  4. Райя – лучший игрок матча Арсенал – Порту. Какая оценка у Зинченко?
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 02:00 | Обновлено 13 марта 2024, 02:38
60
0

Райя – лучший игрок матча Арсенал – Порту. Какая оценка у Зинченко?

Вратарь пролучил признание и от УЕФА, и от WhoScored, Александр вышел на замену

13 марта 2024, 02:00 | Обновлено 13 марта 2024, 02:38
60
0
Райя – лучший игрок матча Арсенал – Порту. Какая оценка у Зинченко?
Сайт УЕФА. Давид Райя

Закончился матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» принимал «Порту». «Канониры» одержали минимальную победу в основное время и победили по пенальти 4:2.

Лучшим игроком матча УЕФА признал вратаря лондонцев Давида Райю, отразившего два послематчевых пенальти. Также высокий балл Райе (8,1) поставил статистический портал WhoScored.

Украинец Александр Зинченко вышел на последние пятнадцать минут матча и заработал от WhoScored оценку 6,1.

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Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал Лондон серия пенальти Александр Зинченко Лига чемпионов Порту Леандро Троссард Арсенал - Порту WhoScored лучший игрок Давид Райя
Источник WhoScored
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