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Лига чемпионов
13 марта 2024, 01:40 | Обновлено 13 марта 2024, 02:12
97
0

Арсенал – Порту: интересные статистические факты о матче

Лондонская команда оформила выход в 1/4 финала впервые с сезона 2009/2010

13 марта 2024, 01:40 | Обновлено 13 марта 2024, 02:12
97
0
Арсенал – Порту: интересные статистические факты о матче
УЕФА

Лондонский «Арсенал», победив в матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальский «Порту» (1:0, 4:2 по пенальти), вышел в четвертьфинал турнира. УЕФА приводит некоторые интересные моменты, касающиеся этой игры.

  • В последний раз «Арсенал» проходил стадию 1/8 финала еще в сезоне 2009/2010, тогда соперником также был «Порту»
  • Дополнительное время было назначено в матче «Арсенала» только второй раз – впервые в 1/8 финала сезона 2008/09 «канониры» победили «Рому» по пенальти.
  • «Порту» проиграл 19 из 22 матчей еврокубков в Англии, команда не забивала в девяти из последних десяти игр.
  • «Арсенал» сыграл восемь сухих матчей из последних девяти матчей УЕФА дома
  • «Арсенал» выиграл последние четыре домашних матча Лиги чемпионов, забил 13 голов и не пропустил ни одного
  • Гол Троссара стал первым для «Арсенала» в плей-офф Лиги чемпионов после того, как Тео Уолкотт открыл счет в домашнем поражении от «Баварии» (5:1) в марте 2017 года
  • Пепе, пятый старейший игрок в истории Лиги чемпионов, стал первым центрбеком, сыгравшим на соревнованиях в возрасте 41 года
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Источник УЕФА
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