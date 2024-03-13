Лига чемпионов13 марта 2024, 01:40 | Обновлено 13 марта 2024, 02:12
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Арсенал – Порту: интересные статистические факты о матче
Лондонская команда оформила выход в 1/4 финала впервые с сезона 2009/2010
13 марта 2024, 01:40 | Обновлено 13 марта 2024, 02:12
97
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Лондонский «Арсенал», победив в матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальский «Порту» (1:0, 4:2 по пенальти), вышел в четвертьфинал турнира. УЕФА приводит некоторые интересные моменты, касающиеся этой игры.
- В последний раз «Арсенал» проходил стадию 1/8 финала еще в сезоне 2009/2010, тогда соперником также был «Порту»
- Дополнительное время было назначено в матче «Арсенала» только второй раз – впервые в 1/8 финала сезона 2008/09 «канониры» победили «Рому» по пенальти.
- «Порту» проиграл 19 из 22 матчей еврокубков в Англии, команда не забивала в девяти из последних десяти игр.
- «Арсенал» сыграл восемь сухих матчей из последних девяти матчей УЕФА дома
- «Арсенал» выиграл последние четыре домашних матча Лиги чемпионов, забил 13 голов и не пропустил ни одного
- Гол Троссара стал первым для «Арсенала» в плей-офф Лиги чемпионов после того, как Тео Уолкотт открыл счет в домашнем поражении от «Баварии» (5:1) в марте 2017 года
- Пепе, пятый старейший игрок в истории Лиги чемпионов, стал первым центрбеком, сыгравшим на соревнованиях в возрасте 41 года
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