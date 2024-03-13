Арсенал – Порту: интересные статистические факты о матче

Лондонский «Арсенал», победив в матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальский «Порту» (1:0, 4:2 по пенальти), вышел в четвертьфинал турнира. УЕФА приводит некоторые интересные моменты, касающиеся этой игры.

В последний раз «Арсенал» проходил стадию 1/8 финала еще в сезоне 2009/2010, тогда соперником также был «Порту»

Дополнительное время было назначено в матче «Арсенала» только второй раз – впервые в 1/8 финала сезона 2008/09 «канониры» победили «Рому» по пенальти.

«Порту» проиграл 19 из 22 матчей еврокубков в Англии, команда не забивала в девяти из последних десяти игр.

«Арсенал» сыграл восемь сухих матчей из последних девяти матчей УЕФА дома

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