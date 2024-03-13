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Лига чемпионов
13 марта 2024, 00:28 | Обновлено 13 марта 2024, 00:59
997
1

Артета выпустил Зинченко на второй дополнительный тайм матча ЛЧ с Порту

По итогам двух матчей у «Арсенала» и «драконов» ничья

13 марта 2024, 00:28 | Обновлено 13 марта 2024, 00:59
997
1
Артета выпустил Зинченко на второй дополнительный тайм матча ЛЧ с Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Во вторник, 12 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Арсенал» и «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. «Канониры» пока побеждают 1:0.

В первом поединке неожиданную победу вырвал «Порту». Вендерсон Галено принес победу «драконам» на 90+4.

На 106-й минуте на поле появился украинский фулбек Александр Зинченко, начавший матч на скамье для запасных. Он заменил Якуба Кивиора в перерыве между экстратаймами.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Лига чемпионов Порту Арсенал - Порту Якуб Кивиор
Источник Sport.ua
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