Артета выпустил Зинченко на второй дополнительный тайм матча ЛЧ с Порту

Во вторник, 12 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Арсенал» и «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. «Канониры» пока побеждают 1:0.

В первом поединке неожиданную победу вырвал «Порту». Вендерсон Галено принес победу «драконам» на 90+4.

На 106-й минуте на поле появился украинский фулбек Александр Зинченко, начавший матч на скамье для запасных. Он заменил Якуба Кивиора в перерыве между экстратаймами.