ДУЛУБ: «Соперник подыграл себе рукой. Сами виноваты, что не дожали днепрян»

В матче 21-го тура УПЛ команда ЛНЗ Черкассы разошлась миром с «Днепром-1» (1:1).

Главный тренер черкасского клуба Олег Дулуб эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния в Ковалевке:

«В начале сентября 2023 именно с «Днепром-1» я провел свой первый поединок у руля ЛНЗ. Тогда в Ужгороде условия диктовали днепряне, но в 3–4 моментах выручил наш вратарь Герман Пеньков, и все закончилось подписанием мирного соглашения (0:0).

И сегодня была зафиксирована ничья, однако, на мой взгляд, уже черкащане были гораздо ближе к победе. Ведь по количеству созданных голевых моментов мы заметно превосходили гостей, однако в очередной раз подвела реализация.

Хотя, справедливости ради, следует сказать, что последнее слово могло быть за днепрянами, которые не воспользовались своим шансом под занавес поединка. Как видите, могли и проиграть, поэтому ничейный результат – справедливый.

В Ковалевке ЛНЗ не играл в оптимальном составе. Из-за незначительных повреждений решили не рисковать здоровьем легионеров – Оливье Тилля и Бессалы. Из-за их отсутствия не хватало креатива, но в целом убежден, что наша команда прогрессирует.

Я стараюсь не комментировать решение судей. Однако в нашем матче в начале атаки, завершившейся взятием ворот ЛНЗ, футболист «Днепра-1» буквально в нескольких метрах от технической зоны подыграл себе мяч рукой. Это видели все, но свисток арбитра промолчал, никак не отреагировала и работа VAR, работавшая в Ковалевке. Досадно».

В настоящее время ЛНЗ Черкассы занимает 9-е место в чемпионате Украины, набрав 25 очков.