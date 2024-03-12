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  4. Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Испания
12 марта 2024, 23:25 |
854
0

Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?

Украинец хочет получить гарантии относительно игрового времени

12 марта 2024, 23:25 |
854
0
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних десяти матчах «сливочных».

Сообщается, что «Реал» хотел бы продлить контракт с Луниным, который истекает в 2025 году, однако Андрей еще не принял решение о своем будущем. Отмечается, что Лунин хотел бы получить от руководства «Реала» гарантии, что в случае продления контракта он будет играть часто, а не будет только дублером Тибо Курута. Только если руководство «галактикос» гарантирует ему это – украинец решится продолжить отношения.

В этом сезоне Лунин провел за «Реал» 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.

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Реал Мадрид Андрей Лунин продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Realmadridexclusivo
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