Стало известно, когда легионер из Кабо-Верде прибудет в ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, на последнего новичка ЛНЗ – флангового полузащитника 25-летнего Эйнела Соареша из Республики Кабо-Верде, выступавшего за словацкий «Тренчин», наставник черкасчан Олег Дулуб обратил внимание, когда изучал статистику подготовленную аналитиками компании Wyscout.

Далее к делу подключились селекционеры ЛНЗ и все завершилось подписанием контрактом Соарешем до 30 июня 2026 года.

В последний раз Эйнел выходил на поле в составе «Тренчина» 3 марта в календарном матче чемпионата Словакии со «Скалицей».

По имеющимся данным, в Черкассах ожидают прибытие Соареша в начале следующей недели. Сейчас идет оформление документов, необходимых для въезда в Украину. Не исключено, что он сможет дебютировать за ЛНЗ уже 23 марта в перенесенном поединке 17 тура чемпионата УПЛ – с «Минаем».

Пока в активе подопечных Олега Дулуба 25 очков, и они занимают восьмое место в чемпионате УПЛ.