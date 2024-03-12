Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда легионер из Кабо-Верде прибудет в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 21:59 | Обновлено 12 марта 2024, 22:03
81
0

Стало известно, когда легионер из Кабо-Верде прибудет в ЛНЗ

Олег Дулуб ждет Соареша на следующей неделе

12 марта 2024, 21:59 | Обновлено 12 марта 2024, 22:03
81
0
Стало известно, когда легионер из Кабо-Верде прибудет в ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эйнел Соареш

Как стало известно Sport.ua, на последнего новичка ЛНЗ – флангового полузащитника 25-летнего Эйнела Соареша из Республики Кабо-Верде, выступавшего за словацкий «Тренчин», наставник черкасчан Олег Дулуб обратил внимание, когда изучал статистику подготовленную аналитиками компании Wyscout.

Далее к делу подключились селекционеры ЛНЗ и все завершилось подписанием контрактом Соарешем до 30 июня 2026 года.

В последний раз Эйнел выходил на поле в составе «Тренчина» 3 марта в календарном матче чемпионата Словакии со «Скалицей».

По имеющимся данным, в Черкассах ожидают прибытие Соареша в начале следующей недели. Сейчас идет оформление документов, необходимых для въезда в Украину. Не исключено, что он сможет дебютировать за ЛНЗ уже 23 марта в перенесенном поединке 17 тура чемпионата УПЛ – с «Минаем».

Пока в активе подопечных Олега Дулуба 25 очков, и они занимают восьмое место в чемпионате УПЛ.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты усилились французским легионером и игроком Шахтера
Стало известно, почему Заря устроила бойкот именно перед матчем с Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало дорогостоящего новичка из Венесуэлы
трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Теннис | 12 марта 2024, 08:53 0
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе

Элина уступила Эмме Наварро, Украину на тысячнике продолжит представлять Марта Костюк

Спокойно и хладнокровно. Динамо одолело в Киеве полурезервную Зарю
Футбол | 12 марта 2024, 17:29 64
Спокойно и хладнокровно. Динамо одолело в Киеве полурезервную Зарю
Спокойно и хладнокровно. Динамо одолело в Киеве полурезервную Зарю

Киевляне победили в матче 21-го тура УПЛ без лишних нервов

Успех команды Мороза. Сборная Украины U-17 пробилась на Евро-2024!
Футбол | 12.03.2024, 21:00
Успех команды Мороза. Сборная Украины U-17 пробилась на Евро-2024!
Успех команды Мороза. Сборная Украины U-17 пробилась на Евро-2024!
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Футбол | 12.03.2024, 10:56
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Футбол | 12.03.2024, 00:50
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
11.03.2024, 16:49 2
Футбол
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
11.03.2024, 21:28 7
Футбол
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
11.03.2024, 07:01 4
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
12.03.2024, 07:01
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
11.03.2024, 07:48 4
Бокс
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
12.03.2024, 00:05 9
Футбол
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
11.03.2024, 12:05
Бокс
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
11.03.2024, 07:20 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем