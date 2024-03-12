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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 17:18 |
454
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал очередного легионера

Состав черкасской команды пополнил Эйнел Соареш

12 марта 2024, 17:18 |
454
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал очередного легионера
CrioloSports. Эйнел Соареш

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании флангового нападающего словацкого «Тренчина» Эйнела Соареша.

Срок действия контракта с 25-летним футболистом пока не разглашается, как и сумма трансфера. Портал Transfermarkt утверждает, что черкасская команда заплатила за уроженца Кабо-Верде 250 тысяч евро при оценочной стоимости в размере 475 тысяч.

В этом сезоне Эйнел Соареш провел 22 матча в чемпионате Словакии, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Зимой ЛНЗ успел подписать ряд легионеров: Арада Бара, Оливье Тилля, Молло Бессала, Хайдина Салиху и других.

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Источник ФК ЛНЗ
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