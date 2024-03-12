ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал очередного легионера

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании флангового нападающего словацкого «Тренчина» Эйнела Соареша.

Срок действия контракта с 25-летним футболистом пока не разглашается, как и сумма трансфера. Портал Transfermarkt утверждает, что черкасская команда заплатила за уроженца Кабо-Верде 250 тысяч евро при оценочной стоимости в размере 475 тысяч.

В этом сезоне Эйнел Соареш провел 22 матча в чемпионате Словакии, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Зимой ЛНЗ успел подписать ряд легионеров: Арада Бара, Оливье Тилля, Молло Бессала, Хайдина Салиху и других.