Юношеская сборная Украины U-17 одержала третью уверенную победу и пробилась в финальный раунд Евро-2024 U-17.

12 марта в городе Патры (Греция) сине-желтые выиграли у сверстников из Словакии матч 3-го тура элит-раунда квалификации (3:0).

Сине-желтые с тремя победами и 9 очками (при разнице мячей 8:0) выиграли отборочную группу 4 со сборными Швейцарии, Словакии и Греции (хозяева мини-турнира).

Официальная пресс-служба Украинской ассоциации футбола поделилась эмоциями украинской команды после решающего поединка.

ФОТО. Эмоции сборной Украины U-17 в раздевалке после отбора на Евро-2024