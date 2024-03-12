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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 21:44 | Обновлено 12 марта 2024, 22:06
1014
0

ФОТО. Эмоции сборной Украины U-17 в раздевалке после отбора на Евро-2024

Сине-желтые обыграли Словакию в решающем матче квалификации

12 марта 2024, 21:44 | Обновлено 12 марта 2024, 22:06
1014
0
ФОТО. Эмоции сборной Украины U-17 в раздевалке после отбора на Евро-2024
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 одержала третью уверенную победу и пробилась в финальный раунд Евро-2024 U-17.

12 марта в городе Патры (Греция) сине-желтые выиграли у сверстников из Словакии матч 3-го тура элит-раунда квалификации (3:0).

Сине-желтые с тремя победами и 9 очками (при разнице мячей 8:0) выиграли отборочную группу 4 со сборными Швейцарии, Словакии и Греции (хозяева мини-турнира).

Официальная пресс-служба Украинской ассоциации футбола поделилась эмоциями украинской команды после решающего поединка.

ФОТО. Эмоции сборной Украины U-17 в раздевалке после отбора на Евро-2024

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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