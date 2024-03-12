Защитник Интера: «Надеемся подтвердить свой уровень в Лиге чемпионов»
Федерико Димарко – о матче против «Атлетико» Мадрид
Защитник «Интера» Федерико Димарко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид (13 марта, первый матч – 1:0):
«Мы знаем историю «Атлетико» Мадрид в Лиге чемпионов и осознаем их силу. Но мы выйдем играть в свою игру. У нас минимальное преимущество после первого матча, в Лиге чемпионов оно мало что значит.
Я доволен своей игрой в нынешнем сезоне и тем, что что сделала вся команда. Мы сделали что-то необычное, и надеемся подтвердить свой уровень в Лиге чемпионов. Хотим дойти как можно дальше в Лиге чемпионов, то, что мы сделали в Серии А, остается в Серии А. Завтра нас ждет очень сильный соперник».
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