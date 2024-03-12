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Лига чемпионов
12 марта 2024, 20:59 | Обновлено 12 марта 2024, 21:00
95
0

Защитник Интера: «Надеемся подтвердить свой уровень в Лиге чемпионов»

Федерико Димарко – о матче против «Атлетико» Мадрид

12 марта 2024, 20:59 | Обновлено 12 марта 2024, 21:00
95
0
Защитник Интера: «Надеемся подтвердить свой уровень в Лиге чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко

Защитник «Интера» Федерико Димарко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид (13 марта, первый матч – 1:0):

«Мы знаем историю «Атлетико» Мадрид в Лиге чемпионов и осознаем их силу. Но мы выйдем играть в свою игру. У нас минимальное преимущество после первого матча, в Лиге чемпионов оно мало что значит.

Я доволен своей игрой в нынешнем сезоне и тем, что что сделала вся команда. Мы сделали что-то необычное, и надеемся подтвердить свой уровень в Лиге чемпионов. Хотим дойти как можно дальше в Лиге чемпионов, то, что мы сделали в Серии А, остается в Серии А. Завтра нас ждет очень сильный соперник».

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Федерико Димарко Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов
Источник Football-Italia
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