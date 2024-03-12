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Украина. Первая лига
12 марта 2024, 21:18 | Обновлено 12 марта 2024, 21:24
1364
1

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты усилились французским легионером и игроком Шахтера

Джаред Хаса и Михаил Хромей перебрались в команду Мирона Маркевича

12 марта 2024, 21:18 | Обновлено 12 марта 2024, 21:24
1364
1
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты усилились французским легионером и игроком Шахтера
ФК Карпаты. Джаред Хаса

Как и сообщал ранее Sport.ua, лидер Первой лиги «Карпаты» узаконил отношения с 26-летним вингером Джаредом Хасой, у которого французское и конголезское гражданство. «Карпаты» также объявили, что взяли в аренду до конца сезона 21-летнего полузащитника «Шахтера» Михаила Хромея.

Контракт Джареда Хасы с клубом будет действовать до 30 июня 2025 года, игрок будет выступать под 14-м номером. Хромей будет играть под 21-м.

Джаред Хаса – уроженец Демократической Республики Конго, до недавнего времени выступал за израильский «Маккаби» из Петах-Тиквы. Прошлый сезон Хаса провел на Кипре, где являлся ключевым исполнителем футбольного клуба «АЕЛ» из Лимасола. Еще раньше Джаред играл во Франции за «Гавр» и «По» и в Швейцарии за «Фрибур» и «Сьон».

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трансферы Карпаты Львов Первая лига Украины Михаил Хромей трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Источник ФК Карпаты Львов
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dudigo78
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