ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты усилились французским легионером и игроком Шахтера

Как и сообщал ранее Sport.ua, лидер Первой лиги «Карпаты» узаконил отношения с 26-летним вингером Джаредом Хасой, у которого французское и конголезское гражданство. «Карпаты» также объявили, что взяли в аренду до конца сезона 21-летнего полузащитника «Шахтера» Михаила Хромея.

Контракт Джареда Хасы с клубом будет действовать до 30 июня 2025 года, игрок будет выступать под 14-м номером. Хромей будет играть под 21-м.

Джаред Хаса – уроженец Демократической Республики Конго, до недавнего времени выступал за израильский «Маккаби» из Петах-Тиквы. Прошлый сезон Хаса провел на Кипре, где являлся ключевым исполнителем футбольного клуба «АЕЛ» из Лимасола. Еще раньше Джаред играл во Франции за «Гавр» и «По» и в Швейцарии за «Фрибур» и «Сьон».