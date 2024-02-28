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Украина. Первая лига
28 февраля 2024, 19:43 | Обновлено 28 февраля 2024, 19:58
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1

Карпаты нацелились на подписание двух легионеров

Оба футболиста скоро приедут во Львов

28 февраля 2024, 19:43 | Обновлено 28 февраля 2024, 19:58
1150
1
Карпаты нацелились на подписание двух легионеров
ФК Полесье. Ариэльсон

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» хотят уже в ближайшее время узаконить свои отношения с двумя новичками из-за рубежа.

По информации нашего источника, речь идет о 19-летнем бразильском нападающем Ариэльсоне, который прошлой осенью выступал за «Полесье».

Переговоры с ФК «Крузейро», которому принадлежит форвард, вышли на финишную прямую. Речь идет об аренде Ариэльсона с правом выкупа.

Также в поле зрения селекционеров «зелено-белых» оказался 26-летний правый полузащитник Джаред Хаса, у которого французское и конголезское гражданство. Он – свободный агент, его предыдущая команда – «Маккаби» из израильского города Петах-Тиква. Также в активе Хаси есть выступления за французский «Гавр», швейцарский «Сьон», кипрский «АЕЛ». Джареду предложат подписать полугодовой контракт с пролонгацией еще на сезон.

В расположении «Карпат» Ариэльсон должен появиться первого марта, а Хаса – шестого.

Сейчас на сборе в Ужгороде подопечные Мирона Маркевича сокрушили любителей из «Ольховцев» – 5:0.

Ранее «Карпаты» рассказали о ситуации с допуском болельщиков на трибуны.

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Ариэльсон Карпаты Львов Крузейро трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины чемпионат Бразилии по футболу инсайд аренда игрока свободный агент
Источник Sport.ua
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Alexander Киев
Легіонери їдуть у Шахтар, їдуть в Полісся, їдуть в Кривбас, їдуть у Карпати (клуб 1-ї ліги), а в Дирнама йобана - не їдуть 
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