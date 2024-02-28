Карпаты нацелились на подписание двух легионеров

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» хотят уже в ближайшее время узаконить свои отношения с двумя новичками из-за рубежа.

По информации нашего источника, речь идет о 19-летнем бразильском нападающем Ариэльсоне, который прошлой осенью выступал за «Полесье».

Переговоры с ФК «Крузейро», которому принадлежит форвард, вышли на финишную прямую. Речь идет об аренде Ариэльсона с правом выкупа.

Также в поле зрения селекционеров «зелено-белых» оказался 26-летний правый полузащитник Джаред Хаса, у которого французское и конголезское гражданство. Он – свободный агент, его предыдущая команда – «Маккаби» из израильского города Петах-Тиква. Также в активе Хаси есть выступления за французский «Гавр», швейцарский «Сьон», кипрский «АЕЛ». Джареду предложат подписать полугодовой контракт с пролонгацией еще на сезон.

В расположении «Карпат» Ариэльсон должен появиться первого марта, а Хаса – шестого.

Сейчас на сборе в Ужгороде подопечные Мирона Маркевича сокрушили любителей из «Ольховцев» – 5:0.

Ранее «Карпаты» рассказали о ситуации с допуском болельщиков на трибуны.