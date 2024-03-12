ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало дорогостоящего новичка из Венесуэлы
Луифер Эрнандес подписал с житомирянами контракт на 4.5 года
Житомирское «Полесье» объявило о трансфере 22-летнего «венесуэльского» форварда Луифера Эрнандеса, ранее выступавшего за «Академию Пуэрто-Кабельо».
Отмечается, что легионер подписал с житомирянами контракт на 4,5 года. По информации портала Transfermarkt, за венесуэльского игрока «Полесье» заплатило 1 миллион евро.
Эрнандес провел 118 матчей в футболке «Пуэрто-Кабельо», в которых он забил 37 голов и отдал 6 результативных передач
Луифер также является игроком сборной Венесуэлы U-23, за которую сыграл 7 матчей и записал в актив 1 забитый мяч.
Нападающий уже прибыл в тренировочный центр «Полесья» и начнет тренировку с командой.
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