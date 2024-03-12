ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало дорогостоящего новичка из Венесуэлы

Житомирское «Полесье» объявило о трансфере 22-летнего «венесуэльского» форварда Луифера Эрнандеса, ранее выступавшего за «Академию Пуэрто-Кабельо».

Отмечается, что легионер подписал с житомирянами контракт на 4,5 года. По информации портала Transfermarkt, за венесуэльского игрока «Полесье» заплатило 1 миллион евро.



Эрнандес провел 118 матчей в футболке «Пуэрто-Кабельо», в которых он забил 37 голов и отдал 6 результативных передач

Луифер также является игроком сборной Венесуэлы U-23, за которую сыграл 7 матчей и записал в актив 1 забитый мяч.

Нападающий уже прибыл в тренировочный центр «Полесья» и начнет тренировку с командой.