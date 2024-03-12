Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало дорогостоящего новичка из Венесуэлы
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 20:39 | Обновлено 12 марта 2024, 21:39
1603
1

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало дорогостоящего новичка из Венесуэлы

Луифер Эрнандес подписал с житомирянами контракт на 4.5 года

12 марта 2024, 20:39 | Обновлено 12 марта 2024, 21:39
1603
1
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало дорогостоящего новичка из Венесуэлы
ФК Полесье. Луифер Эрнандес

Житомирское «Полесье» объявило о трансфере 22-летнего «венесуэльского» форварда Луифера Эрнандеса, ранее выступавшего за «Академию Пуэрто-Кабельо».

Отмечается, что легионер подписал с житомирянами контракт на 4,5 года. По информации портала Transfermarkt, за венесуэльского игрока «Полесье» заплатило 1 миллион евро.

Эрнандес провел 118 матчей в футболке «Пуэрто-Кабельо», в которых он забил 37 голов и отдал 6 результативных передач

Луифер также является игроком сборной Венесуэлы U-23, за которую сыграл 7 матчей и записал в актив 1 забитый мяч.

Нападающий уже прибыл в тренировочный центр «Полесья» и начнет тренировку с командой.

По теме:
Стало известно, когда легионер из Кабо-Верде прибудет в ЛНЗ
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты усилились французским легионером и игроком Шахтера
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
трансферы Полесье Житомир трансферы УПЛ
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Футбол | 12 марта 2024, 00:05 9
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти

В четвертьфинале саудовский Аль-Наср уступил клубу Аль-Айн из ОАЭ

Стало известно, почему Заря устроила бойкот именно перед матчем с Динамо
Футбол | 12 марта 2024, 20:45 1
Стало известно, почему Заря устроила бойкот именно перед матчем с Динамо
Стало известно, почему Заря устроила бойкот именно перед матчем с Динамо

Журналист Игорь Бурбас рассказал подробности о ситуации в луганской команде

Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Футбол | 11.03.2024, 21:28
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 12.03.2024, 12:27
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Максимов – не волшебник. Днепр-1 чуть не проиграл ЛНЗ
Футбол | 12.03.2024, 14:57
Максимов – не волшебник. Днепр-1 чуть не проиграл ЛНЗ
Максимов – не волшебник. Днепр-1 чуть не проиграл ЛНЗ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT1993
Норм
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
11.03.2024, 10:20 7
Бокс
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
11.03.2024, 10:01
Бокс
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
12.03.2024, 10:56 3
Футбол
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
11.03.2024, 00:16 10
Футбол
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
11.03.2024, 17:21 3
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
11.03.2024, 23:37 19
Футбол
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
11.03.2024, 13:00 7
Футбол
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
11.03.2024, 08:16 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем