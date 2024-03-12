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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 20:26 | Обновлено 12 марта 2024, 20:37
569
0

ВИДЕО. Защитник Динамо ждет первенца. Он сегодня забил Зари

Семья Дениса Попова ждет пополнение

12 марта 2024, 20:26 | Обновлено 12 марта 2024, 20:37
569
0
ВИДЕО. Защитник Динамо ждет первенца. Он сегодня забил Зари
ФК Динамо. Денис Попов

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

На 85-й минуте все вопросы о победителе игры снял защитник «Динамо» Денис Попов, забив второй гол.

Попов и его жена Дария ждут первенца, именно поэтому центрбек киевлян, празднуя взятие ворот, взял мяч под футболку, символизируя радостное событие.

«1+1=3❤️», – написал Попов в своем инстаграме после матча, выложив видео с празднованием.

ВИДЕО. Лидер Динамо ждет первенца. Он сегодня забил Зари

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Источник Sport.ua
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