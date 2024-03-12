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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 20:35 | Обновлено 12 марта 2024, 22:01
1941
5

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось

«Дннпр-1» потерял важные очки в матче 21-го тура с ЛНЗ Черкассы

12 марта 2024, 20:35 | Обновлено 12 марта 2024, 22:01
1941
5
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
ФК Шахтер

12 марта состоялись три стартовых поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

Фавориты – «Динамо» и «Шахтер» – одержали уверенные победы, а вот «Днепр-1» потерял важные очки в матче с ЛНЗ.

Донецкий «Шахтер» обыграл «Минай» (2:0) и укрепил лидерство (43 очка и две игры в запасе). Криворожский «Кривбасс» идет на втором месте (40 баллов и игра в запасе).

«Днепр-1» сыграл вничью с ЛНЗ Черкассы (1:1) и с 39 очками находится на 3-й позиции.

Киевское «Динамо» одержало победу в игре против луганской «Зари» (2:0). Столичная команда приблизилась к группе лидеров и находится на 4-й позиции (38 очков и три матча в резерве).

УПЛ. 21-й тур. 12 марта 2024

ЛНЗ Черкассы – Днепр-1 – 1:1

Голы: Салиху, 57 – Филиппов, 48

Динамо Киев – Заря Луганск – 2:0

Голы: Ванат, 30, Попов, 85

Шахтер – Минай – 2:0

Голы: Судаков, 24 (пен), Сикан, 30

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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APL
Шахтар зміцнив лідерство і Динамо наблизилось, цікавий заголовок  
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+4
avk2307
А за Олександрію можно було і шість балів Шахтарю накинути. Грубе ж порушення....
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+1
serhiy
ЛНЗ -8 .Молодці !
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0
Фанькин кот
Дынамка суркисова - это завидная стабильность. Четвёртое место наверняка отстоят, как и в прошлом году.
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-1
Fireball
Как в 1918 году - Донецко-Криворожская республика.   ДКПЛ.)))
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-3
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