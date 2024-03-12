Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось

12 марта состоялись три стартовых поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

Фавориты – «Динамо» и «Шахтер» – одержали уверенные победы, а вот «Днепр-1» потерял важные очки в матче с ЛНЗ.

Донецкий «Шахтер» обыграл «Минай» (2:0) и укрепил лидерство (43 очка и две игры в запасе). Криворожский «Кривбасс» идет на втором месте (40 баллов и игра в запасе).

«Днепр-1» сыграл вничью с ЛНЗ Черкассы (1:1) и с 39 очками находится на 3-й позиции.

Киевское «Динамо» одержало победу в игре против луганской «Зари» (2:0). Столичная команда приблизилась к группе лидеров и находится на 4-й позиции (38 очков и три матча в резерве).

УПЛ. 21-й тур. 12 марта 2024

ЛНЗ Черкассы – Днепр-1 – 1:1

Голы: Салиху, 57 – Филиппов, 48

Динамо Киев – Заря Луганск – 2:0

Голы: Ванат, 30, Попов, 85

Шахтер – Минай – 2:0

Голы: Судаков, 24 (пен), Сикан, 30

Турнирная таблица