Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
«Дннпр-1» потерял важные очки в матче 21-го тура с ЛНЗ Черкассы
12 марта состоялись три стартовых поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги.
Фавориты – «Динамо» и «Шахтер» – одержали уверенные победы, а вот «Днепр-1» потерял важные очки в матче с ЛНЗ.
Донецкий «Шахтер» обыграл «Минай» (2:0) и укрепил лидерство (43 очка и две игры в запасе). Криворожский «Кривбасс» идет на втором месте (40 баллов и игра в запасе).
«Днепр-1» сыграл вничью с ЛНЗ Черкассы (1:1) и с 39 очками находится на 3-й позиции.
Киевское «Динамо» одержало победу в игре против луганской «Зари» (2:0). Столичная команда приблизилась к группе лидеров и находится на 4-й позиции (38 очков и три матча в резерве).
УПЛ. 21-й тур. 12 марта 2024
ЛНЗ Черкассы – Днепр-1 – 1:1
Голы: Салиху, 57 – Филиппов, 48
Динамо Киев – Заря Луганск – 2:0
Голы: Ванат, 30, Попов, 85
Шахтер – Минай – 2:0
Голы: Судаков, 24 (пен), Сикан, 30
Турнирная таблица
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