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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 19:30 | Обновлено 12 марта 2024, 19:46
363
0

ВИДЕО. Символический удар нанес военный перед стартом матча Шахтер – Минай

В аналогичной ситуации на киевскую Оболонь недавно был наложен штраф

12 марта 2024, 19:30 | Обновлено 12 марта 2024, 19:46
363
0
ВИДЕО. Символический удар нанес военный перед стартом матча Шахтер – Минай
ФК Шахтер. Ярослав Качмар

Защитник Украины Ярослав Качмар нанес первый символический удар в матче 21-го тура УПЛ «Шахтер» – «Минай».

Ярослав Качмар (позывной Ортез), боец 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, мужественно защищал украинское государство с самого начала полномасштабной войны, но, к сожалению, получил тяжелое ранение на Изюмском направлении.

Клуб Шахтер поблагодарил защитников и защитниц Украины за возможность играть в футбол в родной стране.

В аналогичной ситуации на киевскую Оболонь недавно был наложен штраф.

ВИДЕО. Символический удар нанес военный перед стартом матча Шахтер – Минай

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Источник ФК Шахтер Донецк
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