ВИДЕО. Символический удар нанес военный перед стартом матча Шахтер – Минай
В аналогичной ситуации на киевскую Оболонь недавно был наложен штраф
Защитник Украины Ярослав Качмар нанес первый символический удар в матче 21-го тура УПЛ «Шахтер» – «Минай».
Ярослав Качмар (позывной Ортез), боец 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, мужественно защищал украинское государство с самого начала полномасштабной войны, но, к сожалению, получил тяжелое ранение на Изюмском направлении.
Клуб Шахтер поблагодарил защитников и защитниц Украины за возможность играть в футбол в родной стране.
В аналогичной ситуации на киевскую Оболонь недавно был наложен штраф.
ВИДЕО. Символический удар нанес военный перед стартом матча Шахтер – Минай
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