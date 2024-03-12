Защитник Украины Ярослав Качмар нанес первый символический удар в матче 21-го тура УПЛ «Шахтер» – «Минай».

Ярослав Качмар (позывной Ортез), боец 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, мужественно защищал украинское государство с самого начала полномасштабной войны, но, к сожалению, получил тяжелое ранение на Изюмском направлении.

Клуб Шахтер поблагодарил защитников и защитниц Украины за возможность играть в футбол в родной стране.

В аналогичной ситуации на киевскую Оболонь недавно был наложен штраф.

ВИДЕО. Символический удар нанес военный перед стартом матча Шахтер – Минай