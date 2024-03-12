ОФИЦИАЛЬНО. Полесье внесло в заявку на сезон хавбека Шахтера
Иван Петряк продолжит карьеру в Житомире
Информация о переходе 29-летнего вингера «Шахтера» Ивана Петряка в «Полесье» получила официальное подтверждение.
Несмотря на то, что клубы пока не сообщили о сделке, фамилия Петряка уже появилась в заявке «Полесья», которая размещена на официальном сайте украинской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что «Полесье» арендует Петряка до конца сезона.
В УПЛ-2023/24 Петряк не провел ни одного матча, хотя в минувшем розыгрыше чемпионата страны принял участие в 13 поединках (1 гол, 1 ассист).
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