Источник: Полесье арендовало вингера Шахтера

Житомирское «Полесье» арендовало левого вингера донецкого «Шахтера» Ивана Петряка, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, арендное соглашение 29-летнего футболиста будет рассчитано до завершения сезона 2023/24. В последнее время бывший игрок национальной сборной Украины поддерживал форму с «Шахтером» U-17.

В сезоне 2023/24 Иван Петряк не провел ни одного официального матча. В прошлой кампании на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в 28 поединках за «горняков». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ивана в 800 тысяч евро.

Ранее «Полесье» официально объявило об отставке главного тренера Юрия Калитвинцева.