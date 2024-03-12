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  4. Источник: Полесье арендовало вингера Шахтера
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 16:57 |
1210
1

Источник: Полесье арендовало вингера Шахтера

Иван Петряк продолжит сезон 2023/24 в Житомире

12 марта 2024, 16:57 |
1210
1
Источник: Полесье арендовало вингера Шахтера
ФК Шахтер. Иван Петряк

Житомирское «Полесье» арендовало левого вингера донецкого «Шахтера» Ивана Петряка, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, арендное соглашение 29-летнего футболиста будет рассчитано до завершения сезона 2023/24. В последнее время бывший игрок национальной сборной Украины поддерживал форму с «Шахтером» U-17.

В сезоне 2023/24 Иван Петряк не провел ни одного официального матча. В прошлой кампании на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в 28 поединках за «горняков». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ивана в 800 тысяч евро.

Ранее «Полесье» официально объявило об отставке главного тренера Юрия Калитвинцева.

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Иван Петряк Шахтер Донецк Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке аренда игрока
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
ну хоть зарплату ему не платить
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