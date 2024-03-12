Источник: Полесье арендовало вингера Шахтера
Иван Петряк продолжит сезон 2023/24 в Житомире
Житомирское «Полесье» арендовало левого вингера донецкого «Шахтера» Ивана Петряка, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, арендное соглашение 29-летнего футболиста будет рассчитано до завершения сезона 2023/24. В последнее время бывший игрок национальной сборной Украины поддерживал форму с «Шахтером» U-17.
В сезоне 2023/24 Иван Петряк не провел ни одного официального матча. В прошлой кампании на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в 28 поединках за «горняков». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ивана в 800 тысяч евро.
Ранее «Полесье» официально объявило об отставке главного тренера Юрия Калитвинцева.
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