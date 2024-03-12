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  4. Рамик ГАДЖИЕВ: «Рад, что могу уже помогать команде»
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 19:10 |
379
0

Рамик ГАДЖИЕВ: «Рад, что могу уже помогать команде»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал ничью из ЛНЗ

12 марта 2024, 19:10 |
379
0
Рамик ГАДЖИЕВ: «Рад, что могу уже помогать команде»
СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Рамик Гаджиев прокомментировал ничью с черкасским ЛНЗ (1:1) в матче 21-го тура УПЛ.

Рамик, сегодня ты провел на поле достаточно игрового времени. Какая была установка тренеров перед твоим выходом, и как оценишь в целом свое выступление?

– Когда выходил на замену, то мне говорили, чтобы я максимально помогал команде, играл в отборе, закрывал свой фланг, больше брал на себя в атаке и создавал моменты. И так случилось, что буквально через минуту после выхода на замену удалось помочь команде – создал момент и мы забили. Очень рад, что могу уже помогать команде. Буду выжимать из себя максимум.

– Тот момент добавил тебе в дальнейшем уверенности?

– Конечно, приятно, когда удается отмечаться результативным действием. Это придало мне сил и уверенности в дальнейшей игре.

– Жаль, что только победой дело не завершилось.

– Да. И я мог забивать, но попал в соперника. Жаль, конечно, но ничего, будем идти дальше.

– Сегодня в УПЛ дебютировали Максим Мельниченко и Илья Баденко. Приятно за них?

– Очень приятно, что ребята, с которыми ты пару месяцев назад еще играл в первенстве U-19 сейчас выходят на взрослом уровне в Премьер-лиге. Это всегда приятно и время показывает, что есть куда идти.

– Сейчас пауза в чемпионате, но ты отдыхать не будешь, в едешь в сборную. Какие сейчас мысли и ощущения?

– Еду защищать цвета нашей сборной. Надо побеждать во всех матчах и показать свои лучшие качества. Нам надо выходить на Евро, поэтому едем только за победой.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Днепр-1 Рамик Гаджиев
Источник СК Днепр-1
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