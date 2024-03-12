Рамик ГАДЖИЕВ: «Рад, что могу уже помогать команде»
Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал ничью из ЛНЗ
Полузащитник «Днепра-1» Рамик Гаджиев прокомментировал ничью с черкасским ЛНЗ (1:1) в матче 21-го тура УПЛ.
– Рамик, сегодня ты провел на поле достаточно игрового времени. Какая была установка тренеров перед твоим выходом, и как оценишь в целом свое выступление?
– Когда выходил на замену, то мне говорили, чтобы я максимально помогал команде, играл в отборе, закрывал свой фланг, больше брал на себя в атаке и создавал моменты. И так случилось, что буквально через минуту после выхода на замену удалось помочь команде – создал момент и мы забили. Очень рад, что могу уже помогать команде. Буду выжимать из себя максимум.
– Тот момент добавил тебе в дальнейшем уверенности?
– Конечно, приятно, когда удается отмечаться результативным действием. Это придало мне сил и уверенности в дальнейшей игре.
– Жаль, что только победой дело не завершилось.
– Да. И я мог забивать, но попал в соперника. Жаль, конечно, но ничего, будем идти дальше.
– Сегодня в УПЛ дебютировали Максим Мельниченко и Илья Баденко. Приятно за них?
– Очень приятно, что ребята, с которыми ты пару месяцев назад еще играл в первенстве U-19 сейчас выходят на взрослом уровне в Премьер-лиге. Это всегда приятно и время показывает, что есть куда идти.
– Сейчас пауза в чемпионате, но ты отдыхать не будешь, в едешь в сборную. Какие сейчас мысли и ощущения?
– Еду защищать цвета нашей сборной. Надо побеждать во всех матчах и показать свои лучшие качества. Нам надо выходить на Евро, поэтому едем только за победой.
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