Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Зари рассказал о причинах кадровых решений накануне игры с Динамо
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 18:44 |
1059
4

Тренер Зари рассказал о причинах кадровых решений накануне игры с Динамо

Младен Бартулович прокомментировал поражение от «Динамо»

12 марта 2024, 18:44 |
1059
4
Тренер Зари рассказал о причинах кадровых решений накануне игры с Динамо
ФК Заря. Младен Бартулович

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 21-го тура УПЛ.

– Все не так плохо, как могло быть?

– Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой. Наши ребята молодцы. Сегодня у нас вышел немного экспериментальный состав. Сыграли хорошо, по моему мнению.

– В чем эта экспериментальность заключалась? Где все украинцы основного состава?

– Пожалуйста, вопросы по матчу.

– Это по матчу, потому что футболисты молодые появились, сразу четверо против киевского «Динамо». Это довольно редкий случай.

– Есть разные причины. Некоторые игроки у «Динамо» арендованные. Разные причины. Такой состав получился у нас. Молодцы, сыграли хорошо молодые ребята, которые дебютировали за «Зарю».

– Как Вам дебютанты?

– Я же говорю, очень хорошо сыграли. Против «Динамо», с такими условиями погодными...

– Вопрос по Эдуардо Герреро. Он был в заявке, но на скамейке запасных его не нашли.

– Перед отъездом плохо себя чувствовал.

– На дальнейшие матчи «Зари», после международной паузы, насколько есть вероятность, что вернутся украинцы и «Заря» сможет играть в оптимальном составе?

– Не могу ничего сказать. Наверное, у нас будет больше вариантов для ротации состава.

По теме:
ВИДЕО. Как забили Судаков и Сикан? Шахтер нанес 20 ударов за один тайм
Клуб Второй лиги подпишет экс-игрока лондонского Арсенала
ДЕНИСОВ: «Отставка Калитвинцева стала для нас большим сюрпризом»
Младен Бартулович Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря пресс-конференция
Источник FootballHub
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Заря – 2:0. Убедительная победа киевлян. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 марта 2024, 18:05 2
Динамо – Заря – 2:0. Убедительная победа киевлян. Видео голов и обзор матча
Динамо – Заря – 2:0. Убедительная победа киевлян. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 21-го тура УПЛ

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Футбол | 12 марта 2024, 00:50 1
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол

Михаил и «пенсионеры» выиграли у «Ньюкасла» 3:2 в 28-м туре АПЛ

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»
Футбол | 12.03.2024, 12:11
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»
Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко
Бокс | 12.03.2024, 10:48
Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко
Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Теннис | 12.03.2024, 08:53
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Значит проблемы есть. Финансовые.
Ответить
+2
dadlismit
Позорище Геллеру ! Иметь такой клуб со славной историей (Заря была чемпионом Союза !!!) и так начать его убивать ... Заря же играла в еврокубках в этом сезоне, были же заработаны какие-то премиальные от УЕФА, можно же было не доводить ситуацию с зарплатами игроков до такого ... Молодым пацанам, которые вышли сегодня на поле в футболках Зари - отдельный РЕСПЕКТ ! Хочется верить, что Зарю ждет не бесславный конец ...  
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Sashko57
Как понять что сказал тренер, если он ничего не сказал? Грустно за такую команду
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
11.03.2024, 10:20 6
Бокс
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
11.03.2024, 13:00 7
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
11.03.2024, 07:48 4
Бокс
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
11.03.2024, 17:21 3
Футбол
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
Игра окончена. Фьюри озвучил свои планы после двух боев с Усиком
11.03.2024, 07:20 4
Бокс
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
12.03.2024, 07:01
Футбол
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
12.03.2024, 00:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем