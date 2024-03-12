Тренер Зари рассказал о причинах кадровых решений накануне игры с Динамо
Младен Бартулович прокомментировал поражение от «Динамо»
Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 21-го тура УПЛ.
– Все не так плохо, как могло быть?
– Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой. Наши ребята молодцы. Сегодня у нас вышел немного экспериментальный состав. Сыграли хорошо, по моему мнению.
– В чем эта экспериментальность заключалась? Где все украинцы основного состава?
– Пожалуйста, вопросы по матчу.
– Это по матчу, потому что футболисты молодые появились, сразу четверо против киевского «Динамо». Это довольно редкий случай.
– Есть разные причины. Некоторые игроки у «Динамо» арендованные. Разные причины. Такой состав получился у нас. Молодцы, сыграли хорошо молодые ребята, которые дебютировали за «Зарю».
– Как Вам дебютанты?
– Я же говорю, очень хорошо сыграли. Против «Динамо», с такими условиями погодными...
– Вопрос по Эдуардо Герреро. Он был в заявке, но на скамейке запасных его не нашли.
– Перед отъездом плохо себя чувствовал.
– На дальнейшие матчи «Зари», после международной паузы, насколько есть вероятность, что вернутся украинцы и «Заря» сможет играть в оптимальном составе?
– Не могу ничего сказать. Наверное, у нас будет больше вариантов для ротации состава.
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