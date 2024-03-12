Тренер Зари рассказал о причинах кадровых решений накануне игры с Динамо

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:2) в матче 21-го тура УПЛ.

– Все не так плохо, как могло быть?

– Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой. Наши ребята молодцы. Сегодня у нас вышел немного экспериментальный состав. Сыграли хорошо, по моему мнению.

– В чем эта экспериментальность заключалась? Где все украинцы основного состава?

– Пожалуйста, вопросы по матчу.

– Это по матчу, потому что футболисты молодые появились, сразу четверо против киевского «Динамо». Это довольно редкий случай.

– Есть разные причины. Некоторые игроки у «Динамо» арендованные. Разные причины. Такой состав получился у нас. Молодцы, сыграли хорошо молодые ребята, которые дебютировали за «Зарю».

– Как Вам дебютанты?

– Я же говорю, очень хорошо сыграли. Против «Динамо», с такими условиями погодными...

– Вопрос по Эдуардо Герреро. Он был в заявке, но на скамейке запасных его не нашли.

– Перед отъездом плохо себя чувствовал.

– На дальнейшие матчи «Зари», после международной паузы, насколько есть вероятность, что вернутся украинцы и «Заря» сможет играть в оптимальном составе?

– Не могу ничего сказать. Наверное, у нас будет больше вариантов для ротации состава.