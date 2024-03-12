ДЕНИСОВ: «Отставка Калитвинцева стала для нас большим сюрпризом»

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству «Полесье» Александр Денисов рассказал о решении главного тренера житомирской команды Юрия Калитвинцева подать в отставку:

«То, что Юрий Калитвинцев подал в отставку, стало для нас большим сюрпризом. Клуб точно не готовил ему замену. Случилось что случилось. Человек почувствовал такую усталость. Не стал цепляться за кресло и сделал такой принципиальный шаг, самостоятельно подав в отставку.

Это непростая ситуация и для Геннадия Буткевича. Вы видели в многочисленных интервью, что он доверял Калитвинцеву, очень верил, что ему удастся пройти этот испытательный момент в УПЛ. Для него это тоже шок, стресс.

Первые потери в начале второй части сезона, человек приходит и говорит, что больше не может. Для Геннадия Буткевича это очень тяжелая ситуация. Однако он увидел, что Калитвинцев действительно не потянет сейчас психологически эту историю.

Сначала прошел телефонный разговор с президентом, где тренер озвучил свое решение. Вчера состоялась очная встреча, пожали руки. Калитвинцев попрощался с командой, и с сегодняшнего дня его уже в расположении Полесья нет».