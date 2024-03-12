Отставка Калитвинцева в Полесье: вроде бы закономерная, но осадок остался

Матч против «Александрии» для Юрия Калитвинцева стал последним во главе «Полесья». Его команда уступила 1:2, продлив серию без побед до шести матчей подряд, и сразу же после поединка в СМИ активно начали муссироваться слухи об отставке Юрия Николаевича. Причем слухи эти были вполне конкретными: отставка называлась делом уже решенным, и на место Калитвинцева «сватался» специалист, который в итоге и возглавил житомирскую команду.

Стало быть, в действительности произошла утечка информации из клуба. Ну, или наоборот: сам клуб стал инициатором этой утечки, дабы ускорить процесс расставания.

По иронии судьбы, последней каплей, приведшей к отставке Юрия Калитвинцева из «Полесья», стал матч против «Александрии», цвета которой защищает его сын Влад. И Калитвинцев-младший приложил немало усилий, чтобы в конец испортить настроение Калитвинцеву-старшему.

В подобных случаях говорят, что «это футбол». Да, сие избытое выражение практически идеально подходит к любой нестандартной (да и стандартной тоже) ситуации. Но если честно, то лично мне было бы не очень приятно получить от ворот поворот при непосредственной «помощи» сына.

Тем не менее, я более чем уверен, что Юрий Калитвинцев после игры с командой Руслана Ротаня в отставку не собирался. Это было очевидно и по его поведению, и по его словам после той встречи.

«Доверие клуба? Спросите у руководства. Я понимаю, к чему вы ведете. Это некрасивый вопрос после игры. У нас были моменты, но пропустили контратаку. Нет Макуана – так что нам теперь, сняться с чемпионата? Назаренко неплохо двигался, Яссин хорошо вышел», – как по мне, это не слова человека, собирающегося на выход. Скорее это слова уставшего и раздраженного человека, который пытается оправдываться. И ищет спасательную соломину.

Однако уже на второй день после проигранного матча с «Александрией» в прессе появилась информация об отставке Калитвинцева как утвержденном факте. И о конкретном его преемнике – Сергее Шищенко.

А 11 марта активно циркулирующие слухи приобрели официальный окрас. ФК «Полесье» устами его собственника Геннадия Буткевича подтвердил и устранение Калитвинцева, и назначение Шищенко.

Наиболее показательный момент в том пространном и одновременно программном интервью Буткевича (окромя стилистики «раннего Ахметова») – даже не намек, а прямое указание на «самостоятельную» отставку Калитвинцева. Дескать, это решение для тренера «сверхтяжелое», но он не может дальше продолжать работать, ибо «чувствует усталость и не может подвести команду».

Мог ли Калитвинцев фактически за один день «почувствовать усталость» и попроситься на выход? Мог, конечно же. Тем более, что аргументов против него насобиралось достаточно. Однако, повторюсь еще раз, я лично не верю, что Юрий Николаевич самолично совершил «харакири». Мне кажется, что ему в этом помогли.

Причем эта помощь, по всей видимости, была весьма активная. Ибо если этот тренер для этого клуба (не говоря уже о команде) стал «человеком-эпохой», и если между тренером и президентом сложились действительно «тесные и доверительные» отношения, то человеку можно было дать еще один шанс.

ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Повторюсь: на отставку Калитвинцев, в принципе, наиграл. Но если Буткевич действительно дорожил бы «тесными и доверительными» отношениями с тренером, «создавшем команду-чемпиона», он бы мог позволить себе дать ему еще один шанс.

А он не дал. Это значит, что дальнейшей перспективы в Калитвинцеве Буткевич не видит настолько, что заменил его неопытным по меркам УПЛ наставником, который с точки зрения своего «профайла» заметно уступает уже бывшему рулевому «Полесья».

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Но в данном случае Буткевичу, конечно же, виднее. Он посчитал, что Калитвинцев «устал», значит, так тому и быть. Станет ли Шищенко для житомирской команды «тренером-эпохой», увидим в будущем. Возможно, уже в ближайшем.

А что касается ухода Калитвинцева… Двоякое впечатление, честно. Я ранее, то бишь в осенней части чемпионата, часто нахваливал наставника «Полесья» и его команду. Признаю: нахваливал чаще, нежели и сам наставник, и его команда на то заслуживали.

Но мой энтузиазм и оптимизм относительно Калитвинцева зиждился на понимании его тренерских принципов – адекватных и вполне здравых. Возможно, называть Юрия Николаевича «тренером-новатором» и нету резона, но дело свое он в той или иной степени знает.

К тому же, в первой части сезона «Полесье» не проиграло очное противостояние ни одному из фаворитов. Команда пошла на зимние каникулы в статусе одного из реальных претендентов на чемпионство. И пробилась в полуфинал Кубка страны. Разве это не аргумент, чтобы раздавать и Калитвинцеву, и его подопечным реверансы?

Вместе с тем в этом вопросе для меня была и «не лицевая» сторона. То есть, игра команды как таковая. Не зря Калитвинцев называл Бени Макуана «нашим Килианом Мбаппе». Фактически вся игра «Полесья» в атаке была заточена именно на Макуана, который давал и нужный импульс, и нужный вариатизм, и нужный результат.

Но когда Бени травмировался и выбыл на длительное время, тут и оказалось, что плана «Б» у Калитвинцева попросту нет. Ну, не называть же этим планом банальные забросы на Будкивского: авось в суматохе попадет ему в голову и отскочит в ворота.

Получилось, что Калитвинцев был хорош до поры, до времени. Начались проблемы из-за отсутствия ключевого игрока, и тренер так и не смог перестроить команду на новые рельсы, на новые условия.

Смог ли бы перестроить, если бы остался? Затрудняюсь ответить. Хотя теперь это уже и не важно. «Тренер-эпоха» решил «самостоятельно» уйти из «Полесья». Строго по-английски, не прощаясь, если судить визуально.

Теперь в Житомире будет другая эпоха.