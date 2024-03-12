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  4. ВИДЕО. Попов забил второй гол Динамо в ворота Зари
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 17:55 | Обновлено 12 марта 2024, 18:32
586
1

ВИДЕО. Попов забил второй гол Динамо в ворота Зари

Защитник «Динамо» обеспечил команде победу

12 марта 2024, 17:55 | Обновлено 12 марта 2024, 18:32
586
1
ВИДЕО. Попов забил второй гол Динамо в ворота Зари
ФК Динамо Киев. Денис Попов

На 84-й минуте центральный защитник «Динамо» Киев Денис Попов удвоил преимущество своей команды в матче 21-го тура УПЛ против «Зари» – 2:0. Этот счет сохранился до финального свистка.

Вашему вниманию видео гола Попова:

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Денис Попов Динамо Киев Заря Луганск Динамо - Заря Украинская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Vladimir Sokolov
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