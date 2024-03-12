ВИДЕО. Попов забил второй гол Динамо в ворота Зари

На 84-й минуте центральный защитник «Динамо» Киев Денис Попов удвоил преимущество своей команды в матче 21-го тура УПЛ против «Зари» – 2:0. Этот счет сохранился до финального свистка.

Все самые интересные моменты матча смотрите в Telegram-канале «Спортивний оглядач».

Вашему вниманию видео гола Попова: