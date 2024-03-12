Украина. Премьер лига12 марта 2024, 17:55 | Обновлено 12 марта 2024, 18:32
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ВИДЕО. Попов забил второй гол Динамо в ворота Зари
Защитник «Динамо» обеспечил команде победу
12 марта 2024, 17:55 | Обновлено 12 марта 2024, 18:32
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На 84-й минуте центральный защитник «Динамо» Киев Денис Попов удвоил преимущество своей команды в матче 21-го тура УПЛ против «Зари» – 2:0. Этот счет сохранился до финального свистка.
- Все самые интересные моменты матча смотрите в Telegram-канале «Спортивний оглядач».
Вашему вниманию видео гола Попова:
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