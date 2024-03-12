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  4. Олег ДУЛУБ: «У нас было очень мало времени, чтобы слепить команду»
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 16:20 |
477
0

Олег ДУЛУБ: «У нас было очень мало времени, чтобы слепить команду»

Главный тренер ЛНЗ прокомментировал ничью в матче с «Днепром-1»

12 марта 2024, 16:20 |
477
0
Олег ДУЛУБ: «У нас было очень мало времени, чтобы слепить команду»
Олег Дулуб

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги, а также подтвердил подписание вингера Эйнела Соареш.

– Краткий анализ поединка.

– Такая очень тяжелая и хорошая игра в исполнении двух команд.

– Команда имела не так много времени между играми с «Металлистом 1925» и сегодняшней. Успели ли восстановиться физически, по Вашим ощущениям?

– Я так скажу. Вообще, у нас мало времени, чтобы слепить команду из тех игроков, которые у нас есть. По сравнению с предыдущей игрой с «Металлистом 1925» – да, три дня, но, на мой взгляд, этого достаточно, чтобы восстановиться.

– Несмотря на то, что лидером этого поединка был «Днепр-1», ЛНЗ создал немало опасных моментов. Довольны ли Вы действиями своей команды?

– Процентов на 90. Если бы мы еще победили, то были бы все 100.

– По информации, ЛНЗ планирует в ближайшее время подписать вингера Соареша. Как Вы прокомментируете это, и на какой позиции он, возможно, будет выступать?

– Вингер Соареш будет играть на позиции вингера.

– Ждать ли нам его в ЛНЗ?

– Да.

После ничьи в активе ЛНЗ 25 очков в 20 матчах чемпионата Украины, что позволяет команде занимать восьмое место в турнирной таблице УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Днепр-1 Олег Дулуб пресс-конференция
Источник УПЛ-ТВ
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