Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хайдин САЛИХУ: «ЛНЗ играл очень хорошо»
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 15:50 |
306
1

Хайдин САЛИХУ: «ЛНЗ играл очень хорошо»

Защитник ЛНЗ прокомментировал ничью с «Днепром-1»

12 марта 2024, 15:50 |
306
1
Хайдин САЛИХУ: «ЛНЗ играл очень хорошо»
ФК ЛНЗ. Хайдин Салиху

Защитник черкасского ЛНЗ Хайдин Салиху прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Я очень рад забить свой первый гол в УПЛ и помочь команде. Хочу забивать больше и больше. В перерыве тренер сказал, чтобы мы играли лучше, агрессивнее, быстрее.

Мы сыграли очень хорошо. Каждую игру мы стараемся играть хорошо. Но, конечно, это футбол и не всегда получается. Однако мы будем стараться играть как можно лучше в следующих матчах».

После этой ничьи в активе ЛНЗ 25 очков в 20 матчах чемпионата Украины, что позволяет команде занимать восьмое место в турнирной таблице УПЛ.

По теме:
Спокойно и хладнокровно. Динамо одолело в Киеве полурезервную Зарю
ЛНЗ – Днепр-1 – 1:1. Максимов снова потерял очки. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал очередного легионера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Днепр-1
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Футбол | 11 марта 2024, 17:21 3
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов

Президент УАФ считает, что важно мобилизовать международное сообщество в поддержку Украины

Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Футбол | 11 марта 2024, 16:49 1
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды

Буткевич считает, что это должен быть украинский специалист

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»
Футбол | 12.03.2024, 12:11
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Футбол | 12.03.2024, 00:05
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Вечеринки, ссоры и недосказанность. Какими были 2 года Марадоны в Барселоне
Футбол | 12.03.2024, 15:42
Вечеринки, ссоры и недосказанность. Какими были 2 года Марадоны в Барселоне
Вечеринки, ссоры и недосказанность. Какими были 2 года Марадоны в Барселоне
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex196
Лнз будет чемпионом 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
11.03.2024, 23:37 19
Футбол
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
11.03.2024, 00:16 10
Футбол
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
Футболиста Динамо наказали из-за проблем с дисциплиной и спортивным режимом
10.03.2024, 20:35 18
Футбол
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
11.03.2024, 07:01 4
Футбол
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
11.03.2024, 10:01
Бокс
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
11.03.2024, 13:00 7
Футбол
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
11.03.2024, 08:16 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем