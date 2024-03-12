Хайдин САЛИХУ: «ЛНЗ играл очень хорошо»

Защитник черкасского ЛНЗ Хайдин Салиху прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Я очень рад забить свой первый гол в УПЛ и помочь команде. Хочу забивать больше и больше. В перерыве тренер сказал, чтобы мы играли лучше, агрессивнее, быстрее.

Мы сыграли очень хорошо. Каждую игру мы стараемся играть хорошо. Но, конечно, это футбол и не всегда получается. Однако мы будем стараться играть как можно лучше в следующих матчах».

После этой ничьи в активе ЛНЗ 25 очков в 20 матчах чемпионата Украины, что позволяет команде занимать восьмое место в турнирной таблице УПЛ.