Хайдин САЛИХУ: «ЛНЗ играл очень хорошо»
Защитник ЛНЗ прокомментировал ничью с «Днепром-1»
Защитник черкасского ЛНЗ Хайдин Салиху прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги:
«Я очень рад забить свой первый гол в УПЛ и помочь команде. Хочу забивать больше и больше. В перерыве тренер сказал, чтобы мы играли лучше, агрессивнее, быстрее.
Мы сыграли очень хорошо. Каждую игру мы стараемся играть хорошо. Но, конечно, это футбол и не всегда получается. Однако мы будем стараться играть как можно лучше в следующих матчах».
После этой ничьи в активе ЛНЗ 25 очков в 20 матчах чемпионата Украины, что позволяет команде занимать восьмое место в турнирной таблице УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ считает, что важно мобилизовать международное сообщество в поддержку Украины
Буткевич считает, что это должен быть украинский специалист