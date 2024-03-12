Мирошниченко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
29-летний защитник днепрян дебютировал в УПЛ 3 марта 2013 года
Поединок с ЛНЗ (1:1) стал 250-м для 29-летнего защитника днепрян Дениса Мирошниченко в чемпионатах Украины.
135 встреч он отыграл за «Карпаты», 89 – за «Александрию», 17 – за «Днепр-1» и 9 – за «Кривбасс». Чтобы войти в «Клуб 250», Денису понадобилось 11 лет 9 дней, начиная с дебюта в УПЛ, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке криворожцев с «Динамо» (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Дениса Мирошниченко в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Мирошниченко
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
03.03.2013
|
Кривбасс
|
Динамо
|
1:1 (г)
|
50-й
|
30.08.2015
|
Карпаты
|
Днепр
|
0:2 (г)
|
100-й
|
26.08.2017
|
Карпаты
|
Олимпик
|
0:0 (г)
|
150-й
|
14.09.2019
|
Александрия
|
Днепр-1
|
2:0 (д)
|
200-й
|
05.11.2021
|
Александрия
|
Металлист 1925
|
2:0 (д)
|
250-й
|
12.03.2024
|
Днепр-1
|
ЛНЗ
|
1:1 (г)
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