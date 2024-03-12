Мирошниченко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Поединок с ЛНЗ (1:1) стал 250-м для 29-летнего защитника днепрян Дениса Мирошниченко в чемпионатах Украины.

135 встреч он отыграл за «Карпаты», 89 – за «Александрию», 17 – за «Днепр-1» и 9 – за «Кривбасс». Чтобы войти в «Клуб 250», Денису понадобилось 11 лет 9 дней, начиная с дебюта в УПЛ, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке криворожцев с «Динамо» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Дениса Мирошниченко в УПЛ