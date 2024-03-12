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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 15:20 | Обновлено 12 марта 2024, 15:29
58
0

Мирошниченко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

29-летний защитник днепрян дебютировал в УПЛ 3 марта 2013 года

12 марта 2024, 15:20 | Обновлено 12 марта 2024, 15:29
58
0
Мирошниченко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
СК Днепр-1. Денис Мирошниченко (№11)

Поединок с ЛНЗ (1:1) стал 250-м для 29-летнего защитника днепрян Дениса Мирошниченко в чемпионатах Украины.

135 встреч он отыграл за «Карпаты», 89 – за «Александрию», 17 – за «Днепр-1» и 9 – за «Кривбасс». Чтобы войти в «Клуб 250», Денису понадобилось 11 лет 9 дней, начиная с дебюта в УПЛ, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке криворожцев с «Динамо» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Дениса Мирошниченко в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Мирошниченко

Соперник

Счет

1-й

03.03.2013

Кривбасс

Динамо

1:1 (г)

50-й

30.08.2015

Карпаты

Днепр

0:2 (г)

100-й

26.08.2017

Карпаты

Олимпик

0:0 (г)

150-й

14.09.2019

Александрия

Днепр-1

2:0 (д)

200-й

05.11.2021

Александрия

Металлист 1925

2:0 (д)

250-й

12.03.2024

Днепр-1

ЛНЗ

1:1 (г)

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Источник Sport.ua
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