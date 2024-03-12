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  4. Лунин еще не определился с будущим. Стало известно, когда примет решение
Испания
12 марта 2024, 18:28 |
594
0

Лунин еще не определился с будущим. Стало известно, когда примет решение

«Реал» начнет переговоры о новом контракте после завершения сезона

12 марта 2024, 18:28 |
594
0
Лунин еще не определился с будущим. Стало известно, когда примет решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних десяти матчах «сливочных».

По информации испанского издания AS, Лунин пока не определился со своим будущим. Андрей рассчитывает, что несмотря на вероятное возвращение травмированного Тибо Куртуа в апреле, он все равно останется основным голкипером «Реала» до конца сезона, а уже потом будет разговаривать с руководством клуба о новом контракте.

Сейчас уверенная игра украинского вратаря сделала его желанным приобретением для многих клубов. Источник отмечает, что в Мадрид уже приезжали скауты других команд, чтобы наблюдать за украинцем. Андрею в ближайшее время следует принять очень важное решение.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.

Статистика Андрея Лунина от издания AS:

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Реал Мадрид Андрей Лунин продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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