Лунин еще не определился с будущим. Стало известно, когда примет решение

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних десяти матчах «сливочных».



По информации испанского издания AS, Лунин пока не определился со своим будущим. Андрей рассчитывает, что несмотря на вероятное возвращение травмированного Тибо Куртуа в апреле, он все равно останется основным голкипером «Реала» до конца сезона, а уже потом будет разговаривать с руководством клуба о новом контракте.

Сейчас уверенная игра украинского вратаря сделала его желанным приобретением для многих клубов. Источник отмечает, что в Мадрид уже приезжали скауты других команд, чтобы наблюдать за украинцем. Андрею в ближайшее время следует принять очень важное решение.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.

Статистика Андрея Лунина от издания AS: