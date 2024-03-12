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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 15:20 | Обновлено 12 марта 2024, 15:49
866
0

Тренер Днепра-1 оценил матч с ЛНЗ и еще одну обратную замену форварда

Комментарий дал Сергей Ревут

12 марта 2024, 15:20 | Обновлено 12 марта 2024, 15:49
866
0
Тренер Днепра-1 оценил матч с ЛНЗ и еще одну обратную замену форварда
ФК Днепр-1. Сергей Ревут

Один из тренеров «Днепра-1» Сергей Ревут оценил ничью 1:1 в матче чемпионата Украины против ЛНЗ. Главный тренер Юрий Максимов пропустил игру из-за дисквалификации.

«Обратная замена Кивинды? Молодые ребята выходят, им нужно адаптироваться. Ждем от Кивинды, что вот-вот, что выйдет и поможет, но пока... Других вариантов нет».

«Даже ничья – хороший результат. Победу мы не заслужили. Хорошо, что вообще вничью сыграли. Никак не можем сыграть в оптимальном составе».

«Очеретько? У него идет адаптация, ждем от него других действий. А сегодня вполне могли и проиграть», — сказал Ревут.

Команда остается на третьем месте УПЛ.

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Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 ЛНЗ Черкассы Даниэль Кивинда ЛНЗ - Днепр-1 Сергей Ревут Олег Очеретько
Источник УПЛ-ТВ
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