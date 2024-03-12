Тренер Днепра-1 оценил матч с ЛНЗ и еще одну обратную замену форварда

Один из тренеров «Днепра-1» Сергей Ревут оценил ничью 1:1 в матче чемпионата Украины против ЛНЗ. Главный тренер Юрий Максимов пропустил игру из-за дисквалификации.

«Обратная замена Кивинды? Молодые ребята выходят, им нужно адаптироваться. Ждем от Кивинды, что вот-вот, что выйдет и поможет, но пока... Других вариантов нет».

«Даже ничья – хороший результат. Победу мы не заслужили. Хорошо, что вообще вничью сыграли. Никак не можем сыграть в оптимальном составе».

«Очеретько? У него идет адаптация, ждем от него других действий. А сегодня вполне могли и проиграть», — сказал Ревут.

Команда остается на третьем месте УПЛ.