Тренер Днепра-1 оценил матч с ЛНЗ и еще одну обратную замену форварда
Комментарий дал Сергей Ревут
Один из тренеров «Днепра-1» Сергей Ревут оценил ничью 1:1 в матче чемпионата Украины против ЛНЗ. Главный тренер Юрий Максимов пропустил игру из-за дисквалификации.
«Обратная замена Кивинды? Молодые ребята выходят, им нужно адаптироваться. Ждем от Кивинды, что вот-вот, что выйдет и поможет, но пока... Других вариантов нет».
«Даже ничья – хороший результат. Победу мы не заслужили. Хорошо, что вообще вничью сыграли. Никак не можем сыграть в оптимальном составе».
«Очеретько? У него идет адаптация, ждем от него других действий. А сегодня вполне могли и проиграть», — сказал Ревут.
Команда остается на третьем месте УПЛ.
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