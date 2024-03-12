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  4. В чем проблема? Тренер Днепра-1 снова сделал обратную замену форварда
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 14:51 | Обновлено 12 марта 2024, 14:56
1875
2

В чем проблема? Тренер Днепра-1 снова сделал обратную замену форварда

Игра Кивинды совсем не устраивает Максимова

12 марта 2024, 14:51 | Обновлено 12 марта 2024, 14:56
1875
2
В чем проблема? Тренер Днепра-1 снова сделал обратную замену форварда
ФК Днепр. Даниэль Кивинда

В матче чемпионата Украины между ЛНЗ и «Днепром-1» наставник гостей Юрий Максимов на 84-й минуте заменил форварда Даниэля Кивинду, который вышел на поле только на 65-й минуте.

Для Кивинды это уже вторая обратная замена за последние три матча: аналогичная ситуация случилась в матче с «Оболонью», когда Даниэля выпустили и заменили во втором тайме, а ситуация не была связана с травмой.

Максимов после той игры заявил, что «уговаривать никого не собирается»

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Тренер Днепра-1 оценил матч с ЛНЗ и еще одну обратную замену форварда
Даниэль Кивинда чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 ЛНЗ - Днепр-1 ЛНЗ Черкассы Юрий Максимов
Источник Sport.ua
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Flying Cat
Маразм якийсь. Нащо випускати? Як кіт з мишею. 
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Gargantua
не видно огонька в глазах
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