Украина. Премьер лига12 марта 2024, 14:51 | Обновлено 12 марта 2024, 14:56
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В чем проблема? Тренер Днепра-1 снова сделал обратную замену форварда
Игра Кивинды совсем не устраивает Максимова
12 марта 2024, 14:51 | Обновлено 12 марта 2024, 14:56
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В матче чемпионата Украины между ЛНЗ и «Днепром-1» наставник гостей Юрий Максимов на 84-й минуте заменил форварда Даниэля Кивинду, который вышел на поле только на 65-й минуте.
Для Кивинды это уже вторая обратная замена за последние три матча: аналогичная ситуация случилась в матче с «Оболонью», когда Даниэля выпустили и заменили во втором тайме, а ситуация не была связана с травмой.
Максимов после той игры заявил, что «уговаривать никого не собирается»
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