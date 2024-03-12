В чем проблема? Тренер Днепра-1 снова сделал обратную замену форварда

В матче чемпионата Украины между ЛНЗ и «Днепром-1» наставник гостей Юрий Максимов на 84-й минуте заменил форварда Даниэля Кивинду, который вышел на поле только на 65-й минуте.

Для Кивинды это уже вторая обратная замена за последние три матча: аналогичная ситуация случилась в матче с «Оболонью», когда Даниэля выпустили и заменили во втором тайме, а ситуация не была связана с травмой.

Максимов после той игры заявил, что «уговаривать никого не собирается»