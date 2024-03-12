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  4. Ассист Цыганкова, гол Мудрика и возвращение Зинченко
Англия
12 марта 2024, 14:35 |
977
0

Ассист Цыганкова, гол Мудрика и возвращение Зинченко

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

12 марта 2024, 14:35 |
977
0
Ассист Цыганкова, гол Мудрика и возвращение Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Зинченко сыграл против Ярмолюка

«Арсенал» одолел «Брентфорд» – 2:1.

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме. Канониры вырвали победу в конце игры.

Александр Зинченко и Егор Ярмолюк начали поединок на скамейках запасных команд. Украинские легионеры вышли на замену в конце игры. «Арсеналу» нужно было усиливать игру и вырывать победу, а «Брентфорд» стремился не прижиматься к собственным воротам, чтобы удержать ничью.

За проведенное на поле время Зинченко и Ярмолюк ничем особо не отличились. Никаких моментов при их участии на поле создано не было. Статистические порталы невысоко оценили игру украинцев.

Выход на замену Зинченко стал возвращением после травмы. В последний раз Александр выходил на поле месяц назад.

«Арсенал» делит первую строчку с «Ливерпулем». «Брентфорд» находится на 15-м месте с 26-ю очками.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко вернулся на поле спустя месяц

Слабая игра Миколенко

«Эвертон» в гостях уступил «Манчестер Юнайтед» - 0:2.

Судьба поединка была решена в первом тайме, когда «красные дьяволы» дважды забили. Оба гола манкунианцы провели с пенальти.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл 88 минут. В начале поединка Маркус Рашфорд обыграл Миколенко в штрафной «Эвертона», однако Джек Гаррисон заблокировал удар игрока сборной Англии.

Дважды за первый тайм Миколенко совершал опасные прострелы в штрафную «МЮ». В обоих случаях оборона хозяев справлялась, но игроки «Эвертона» опасно пробивали по воротам Андре Онана после подборов.

В случае со вторым пенальти в ворота «Эвертона» Алехандро Гарначо сместился с левого фланга в центр и был сбит в штрафной «ирисок». Прямой визави украинца заработал пенальти.

В начале второго тайма Виталий потерял Гарначо. Удар аргентинца с близкого расстояния прошел мимо ворот. В середине второго тайма опасная атака хозяев снова прошла с левого фланга. Хорошо, что Джордан Пикфорд сумел спасти после удара Бруну Фернандеша.

В целом, Миколенко не справился со своим визави Гарначо в обороне. В атаке сделал два опасных прострела, которые имели шанс завершиться голом.

«Эвертон» находится на 16-м месте с 25-ю очками.

Ненадежный Забарный

«Борнмут» дома не смог переиграть аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» - 2:2.

Хозяева спаслись от поражения уже в компенсированное к матчу время.

Илья Забарный отыграл полный поединок. На старте поединка украинский защитник упустил Бена Бреретона, но чилиец пробил в руки Нето.

В случае с голом Густаво Хамера Забарный пошел страховать провалившегося флангового защитника. Поэтому бразилец оказался один у ворот на добивании. Илья «выдергивался» на фланг.

В конце первого тайма Забарный проиграл верховую дуэль Оливеру Макберни. Благо, удар шотландского нападающего пришелся прямо в руки Нето.

В первом тайме весь «Борнмут» выглядел неубедительно. Игроки «Шеффилда» имели огромное количество свободы. Грубых ошибок у Забарного не было, но мелких помарок хватало.

«Вишни» находятся на 13-м месте, имея в активе 32 очка.

Гол Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» дома одолел «Ньюкасл» – 3:2.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. После перерыва дважды забили хозяева. «Сороки» смогли вернуть интригу в самом конце игры, но на большее не хватило времени.

Михаил Мудрик начал матч на скамейке запасных. Украинский вингер вышел на замену на 71-й минуте матча. Михаилу понадобилось всего 5 минут, чтобы забить гол. После пас Николаса Джексона Мудрик на линии штрафной эффектно проскочил трех защитников «сорок», расправился с вратарем Мартином Дубравкой и переправил мяч в ворота. Защитник гостей пытался выбить мяч из пустых ворот, но не успел исправить ситуацию. Мудрик забил красивый гол на собственном мастерстве.

Уже в добавленное к матчу время Михаил заработал на себе желтую карточку.

«Челси» находится на 11-й позиции с 39-ю очками.

Малиновский вышел на замену

«Дженоа» дома уступил «Монце» – 2:3.

В первом тайме гости забили дважды. После перерыва «грифоны» сравняли счет. Но на исходе встречи сын Паоло Мальдини Даниэль принес «Монце» победу.

Руслан Малиновский в четвертый раз подряд начал матч «Дженоа» на скамье запасных. Украинский полузащитник вышел на замену на второй тайм, когда хозяевам нужно было отыгрываться после 0:2. Руслану удалось повысить темп игры и увеличить давление на ворота соперника.

В середине второго тайма украинский легионер проверил бдительность вратаря «Монцы». Микеле Ди Грегорио не слишком уверенно справился с ударом Руслана. Милан Бадель имел все шансы сыграть на добивании, но голкипер гостей совершил еще один сейв.

«Грифоны» находятся на 12-м месте с 33-мя очками.

Коваленко провел на поле почти тайм

«Эмполи» в гостях уступил «Милану» – 0:1.

Единственный гол во встрече забил Кристиан Пулишич в конце первого тайма.

Виктор Коваленко начал матч на скамейке запасных. Украинский полузащитник вышел на поле в начале второго тайма. Усилить игру бывший игрок «Шахтера» не сумел. На его счету 4 потери и одна длинная передача. Коваленко пытался много работать в прессинге, но эффективность таких действий была совсем невысокой. В работе на оборону он не всегда справлялся.

«Эмполи» находится на 16-м месте, имея в активе 25 пунктов.

Молчание Довбика и травма Цыганкова

«Жирона» дома одолела «Осасуну» – 2:0.

В начале матча каталонцы забили гол, а на исходе матча поставили точку в игре.

Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Нападающий провел на поле 80 минут, а вингер – 63.

В начале игры Артем имел возможность забить, но целенаправленным удар головой не получился. Это было больше похоже на сброс в руки вратарю «Осасуны». Через несколько минут Довбик забил гол после потери защитников гостей у собственных ворот, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В начале второго тайма Цыганков вывел Довбика на удар из пределов штрафной. Украинский нападающий не попал в верхний угол ворот. Через несколько минут Артему немного не хватило, чтобы замкнуть фланговый прострел. В середине второго тайма у Довбика был лучший свой момент. Форвард пробивал головой после подачи углового. Но вратарь гостей смог спасти свою команду. В очередном матче Довбик не может пополнить свой бомбардирский счет.

Цыганков отдал голевой пас на Кристиана Порту. Украинский легионер разрезал оборону соперника. Порту оставалось переиграть вратаря «Осасуны» с острого угла. После часа игры Цыганков присел на газон, держась за колено, после чего был заменен на Яна Коуту.

«Жирона» отстает от лидера Ла Лиги «Реала» на 7 очков.

«Охота» на Яремчука

«Валенсия» минимально одолела «Хетафе» – 1:0.

Уго Дуро принес победу «летучим мышам» в конце первого тайма.

Несмотря на повреждение, Роман Яремчук вышел в стартовом составе и отыграл 71 минуту. На старте поединка украинский нападающий дважды попал в положение вне игры. Активно предлагал себя, но эффективность действий была невысокой.

Роман отличился в оборонительных действиях. После стандарта не дал игрокам «Хетафе» добить мяч в ворота.

Яремчуку здорово досталось. Сначала грязно против украинца сыграл Джене Дакоман, который завалил Романа на газон и затем ударил ногой по голове. Долгое время нападающий не мог подняться с газона. Через несколько минут Омар Альдерете неприятно ударил украинца в спину.

«Валенсия» находится на 8-й позиции с 40 очками.

Сухой матч Лунина

У «Реала» не было никаких проблем с «Сельтой» – 3:0.

Винисиус открыл счет в первом тайме, а под конец матча мадридцы довели дело до разгрома.

Андрей Лунин провел весь матч в воротах «Реала». У украинского вратаря не было много работы. Первый серьезный момент гости создали только в конце первого тайма, когда пробивал Яго Аспас. Удар испанца был совсем несильным и почти по центру ворот. В конце первой половины игры Андрей неудачно сыграл на выходе. Украинский вратарь выбил мяч кулаками прямо на соперника. Благо, защитники «Реала» заблокировали удар с близкого расстояния. Во втором тайме у Лунина работы не было.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании. «Сливочные» опережают ближайшего преследователя на 7 очков.

Сергей ТИЩЕНКО

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статьи эксклюзив Михаил Мудрик Виктор Цыганков Артем Довбик Александр Зинченко Егор Ярмолюк Виталий Миколенко Илья Забарный Руслан Малиновский Виктор Коваленко Андрей Лунин Роман Яремчук
Источник Sport.ua
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