Впереди только один игрок. Филиппов забил восьмой гол в сезоне УПЛ

Форвард «Днепра-1» Александр Филлипов в матче УПЛ против ЛНЗ забил гол на старте второго тайма и сделал счет 1:0.

Для игрока это восьмой гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины, что вывело Филиппова на чистое второе место в списке лучших забивал.

Впереди только форвард «Динамо» Владислав Ванат, у которого девять точных ударов.

Филиппов стал основным центрфорвардом команды после продажи Артема Довбика в «Жирону».