Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впереди только один игрок. Филиппов забил восьмой гол в сезоне УПЛ
Суперкубок Испании
12 марта 2024, 14:13 | Обновлено 12 марта 2024, 14:26
279
0

Впереди только один игрок. Филиппов забил восьмой гол в сезоне УПЛ

Форвард Днепра-1 оформил очередной гол в чемпионате

12 марта 2024, 14:13 | Обновлено 12 марта 2024, 14:26
279
0
Впереди только один игрок. Филиппов забил восьмой гол в сезоне УПЛ
ФК Днепр. Александр Филиппов

Форвард «Днепра-1» Александр Филлипов в матче УПЛ против ЛНЗ забил гол на старте второго тайма и сделал счет 1:0.

Для игрока это восьмой гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины, что вывело Филиппова на чистое второе место в списке лучших забивал.

Впереди только форвард «Динамо» Владислав Ванат, у которого девять точных ударов.

Филиппов стал основным центрфорвардом команды после продажи Артема Довбика в «Жирону».

По теме:
Эксперимент луганчан. Известны стартовые составы на матч Динамо – Заря
Кравец раскрыл возможную причину конфликта с Максимовым
Любенович объяснил свою тренерскую философию перед игрой с Шахтером
Днепр-1 Александр Филиппов Владислав Ванат ЛНЗ - Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Футбол | 12 марта 2024, 06:51 1
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол

11 марта «Челси» переиграл «сорок» со счетом 3:2 в 28-м туре АПЛ

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
Футбол | 12 марта 2024, 07:01 0
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла

Михаил помог лондонцам обыграть соперников 3:2 в 28-м туре АПЛ

Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
Футбол | 12.03.2024, 06:55
Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Футбол | 11.03.2024, 16:49
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Не ван Леувен? Владелец Полесья рассказал о новом тренере команды
Футболисты одного из клубов УПЛ получили бронь от мобилизации
Футбол | 12.03.2024, 12:54
Футболисты одного из клубов УПЛ получили бронь от мобилизации
Футболисты одного из клубов УПЛ получили бронь от мобилизации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
Прелюдия к кризису. Анчелотти оценил матч Реала, в котором Лунину не забили
11.03.2024, 07:01 4
Футбол
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
10.03.2024, 15:04 43
Футбол
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
11.03.2024, 10:01
Бокс
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
11.03.2024, 07:48 4
Бокс
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
11.03.2024, 13:00 7
Футбол
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
10.03.2024, 13:29
Бокс
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
10.03.2024, 08:41 1
Футбол
Журналист остался в восторге от игры украинца и назвал его новым Ярмоленко
Журналист остался в восторге от игры украинца и назвал его новым Ярмоленко
10.03.2024, 21:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем