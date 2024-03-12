Суперкубок Испании12 марта 2024, 14:13 | Обновлено 12 марта 2024, 14:26
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Впереди только один игрок. Филиппов забил восьмой гол в сезоне УПЛ
Форвард Днепра-1 оформил очередной гол в чемпионате
12 марта 2024, 14:13 | Обновлено 12 марта 2024, 14:26
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Форвард «Днепра-1» Александр Филлипов в матче УПЛ против ЛНЗ забил гол на старте второго тайма и сделал счет 1:0.
Для игрока это восьмой гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины, что вывело Филиппова на чистое второе место в списке лучших забивал.
Впереди только форвард «Динамо» Владислав Ванат, у которого девять точных ударов.
Филиппов стал основным центрфорвардом команды после продажи Артема Довбика в «Жирону».
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