Любенович объяснил свою тренерскую философию перед игрой с Шахтером

Главный тренер «Миная» Желько Любенович объяснил свою тренерскую философию накануне матча 21-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:

«Моя любимая схема – 4-2-3-1, и я все делал, чтобы подобрать футболистов под эту схему. Однако, к сожалению, мы не могли найти вингеров. У нас вообще нет вингеров в команде. Поэтому мне пришлось изменить схему на 3-5-2. Меня, как тренера, научили, что ты должен выбрать схему под футболистов. Я не могу играть 4-2-3-1, если у меня нет футболистов под эту схему. Поэтому я перешел на схему 3-5-2, из-за футболистов, которые у меня есть и которых мы нашли.

В частности, Кораблин играет больше на позиции под нападающим. В моей первой игре с «Кривбассом» он играл вингера, исходя из того, что у нас был Твердохлеб. Вакула, возможно, подошел бы на роль вингера, но я его больше ставлю внутри, под нападающим. Второго вингера у меня нет. Для схемы 4-2-3-1 у меня должно быть 4 вингера, не 2. Поэтому мне легче было выбрать схему 3-5-2. Я переживал, потому что никогда не играл по этой схеме.

Впрочем, с первых матчей увидел, что у игроков эта схема получается лучше. Я наигрывал и одну, и другую схему под чемпионат. Осталась 3-5-2».

Матч «Шахтер» – «Минай» состоится 12 марта в 18:00 по киевскому времени.