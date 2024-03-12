Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Любенович объяснил свою тренерскую философию перед игрой с Шахтером
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 13:33 |
298
0

Любенович объяснил свою тренерскую философию перед игрой с Шахтером

Главный тренер «Миная» выбирал схему под футболистов

12 марта 2024, 13:33 |
298
0
Любенович объяснил свою тренерскую философию перед игрой с Шахтером
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович объяснил свою тренерскую философию накануне матча 21-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера»:

«Моя любимая схема – 4-2-3-1, и я все делал, чтобы подобрать футболистов под эту схему. Однако, к сожалению, мы не могли найти вингеров. У нас вообще нет вингеров в команде. Поэтому мне пришлось изменить схему на 3-5-2. Меня, как тренера, научили, что ты должен выбрать схему под футболистов. Я не могу играть 4-2-3-1, если у меня нет футболистов под эту схему. Поэтому я перешел на схему 3-5-2, из-за футболистов, которые у меня есть и которых мы нашли.

В частности, Кораблин играет больше на позиции под нападающим. В моей первой игре с «Кривбассом» он играл вингера, исходя из того, что у нас был Твердохлеб. Вакула, возможно, подошел бы на роль вингера, но я его больше ставлю внутри, под нападающим. Второго вингера у меня нет. Для схемы 4-2-3-1 у меня должно быть 4 вингера, не 2. Поэтому мне легче было выбрать схему 3-5-2. Я переживал, потому что никогда не играл по этой схеме.

Впрочем, с первых матчей увидел, что у игроков эта схема получается лучше. Я наигрывал и одну, и другую схему под чемпионат. Осталась 3-5-2».

Матч «Шахтер» – «Минай» состоится 12 марта в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Эксперимент луганчан. Известны стартовые составы на матч Динамо – Заря
Впереди только один игрок. Филиппов забил восьмой гол в сезоне УПЛ
Кравец раскрыл возможную причину конфликта с Максимовым
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Шахтер - Минай Желько Любенович
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Футбол | 12 марта 2024, 06:51 1
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол

11 марта «Челси» переиграл «сорок» со счетом 3:2 в 28-м туре АПЛ

Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера
Футбол | 12 марта 2024, 07:05 11
Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера
Луис Адриано: закат карьеры топ-бомбардира Шахтера

36-летний форвард оказался ненужным даже родному «Интернасьоналу»…

Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Футбол | 11.03.2024, 17:21
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Игроки Зари бойкотировали тренировку перед игрой с Динамо. Выйдут на матч?
Футбол | 12.03.2024, 12:54
Игроки Зари бойкотировали тренировку перед игрой с Динамо. Выйдут на матч?
Игроки Зари бойкотировали тренировку перед игрой с Динамо. Выйдут на матч?
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
Футбол | 12.03.2024, 07:01
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
10.03.2024, 13:29
Бокс
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
12.03.2024, 00:05 9
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом
11.03.2024, 07:48 4
Бокс
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
11.03.2024, 21:28 6
Футбол
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
10.03.2024, 15:04 43
Футбол
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
Леннокс Льюис назвал главную причину поражения Кличко в бою с Фьюри
11.03.2024, 10:20 6
Бокс
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
Бенфика не отпустила игрока в сборную Украины
10.03.2024, 11:27 8
Футбол
Сбежавший из Динамо легионер одним словом описал войну в Украине
Сбежавший из Динамо легионер одним словом описал войну в Украине
11.03.2024, 14:10
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем