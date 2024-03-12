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  4. Гаэль МОНФИС: «До травмы я был 15-м в мире. Цель – вернуться туда»
ATP
12 марта 2024, 13:38 |
117
0

Гаэль МОНФИС: «До травмы я был 15-м в мире. Цель – вернуться туда»

Французский теннисист – об успешном выступлении в Индиан-Уэллс

12 марта 2024, 13:38 |
117
0
Гаэль МОНФИС: «До травмы я был 15-м в мире. Цель – вернуться туда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал выход в 4-й круг Мастерса в Индиан-Уэллс.

«Моя первая мотивация – вернуться туда, куда я должен вернуться. Знаете, я всегда говорю, что это тяжело, но до того, как я получил травму, я был 15-м в мире. Я так много играл. В индиан-Уэллс я действительно играл отлично, обыграл №1 в мире (Даниила Медведева в 2022-м – прим.), открыл для себя новую легенду, Карлоса Алькараса, провел против него тяжелый матч, играя в отличный теннис. Были четвертьфиналы мейджоров, пятисетовые поражения, выиграл турнир. Хороший год. Я почти почувствовал, что могу вернуться в топ-10.

Потом случилось что-то плохое, и я не играл год, а через год думаешь, что с тобой покончено. Но я все еще верю, что могу играть.

Конечно, я ставлю перед собой цели, и цель, конечно, Олимпиада. Это долгосрочная цель. Но в ближайшее время нужно хорошо играть, выигрывать матчи и пытаться вернуться на хорошую позицию. В Торонто я вышел в четвертьфинал. Сыграл хороший трехсетовый матч с Янником. Знаете, стараюсь хорошо играть на больших турнирах. Это все цели, которые у меня есть.

Конечно, если я смогу попасть на Олимпиаду, это будет здорово, просто здорово», – сказал Монфис.

Отметим, что муж Элины Свитолиной уже обыграл на этих соревнованиях Хуберта Хуркача и Кэмерона Норри.

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Гаэль Монфис ATP Индиан-Уэллс Кэмерон Норри
Источник ASAP text
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