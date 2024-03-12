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  4. 20-летний итальянец прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем
ATP
12 марта 2024, 12:54 |
517
0

20-летний итальянец прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем

Лука Нарди уверен, что до сегодня его никто не знал

12 марта 2024, 12:54 |
517
0
20-летний итальянец прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Нарди

123-й номер рейтинга АТР Лука Нарди прокомментировал неожиданную победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

– Думаю, до этого вечера меня никто не знал. Надеюсь, зрители получили удовольствие от игры. Я очень рад этому.

– Четыре недели назад вы проиграли 462-й ракетке мира. Только что вы обыграли №1 в мире. Как вам удалось сохранить самообладание?
– Я не знаю. Правда, не знаю. Я думаю, это чудо. Я, 20-летний парень, занимающий 100+ место в мире, победил Новака. Сумасшествие.

– У вас до сих пор висит плакат с Новаком на двери спальни?
– Да. Каждый вечер, ложась спать, я вижу Новака. Думаю, с этого момента буду и дальше так делать, теперь уже точно (улыбается). Нет, я шучу, но да, он у меня есть, и я думаю, что он у меня останется, – сказал Нарди.

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Источник Twitter
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