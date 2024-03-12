20-летний итальянец прокомментировал сенсационную победу над Джоковичем

123-й номер рейтинга АТР Лука Нарди прокомментировал неожиданную победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

– Думаю, до этого вечера меня никто не знал. Надеюсь, зрители получили удовольствие от игры. Я очень рад этому.

– Четыре недели назад вы проиграли 462-й ракетке мира. Только что вы обыграли №1 в мире. Как вам удалось сохранить самообладание?

– Я не знаю. Правда, не знаю. Я думаю, это чудо. Я, 20-летний парень, занимающий 100+ место в мире, победил Новака. Сумасшествие.

– У вас до сих пор висит плакат с Новаком на двери спальни?

– Да. Каждый вечер, ложась спать, я вижу Новака. Думаю, с этого момента буду и дальше так делать, теперь уже точно (улыбается). Нет, я шучу, но да, он у меня есть, и я думаю, что он у меня останется, – сказал Нарди.