Британские СМИ: «Арсеналу не хватало Зинченко. Он вернулся как раз вовремя»

Сегодня вечером «Арсенал» сыграет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Порту» после того, как на выезде команда Микеля Артеты проиграла 0:1.

Украинец Александр Зинченко восстановился после травмы и имеет небольшой шанс сыграть. Ресурс Football London считает возможное возращение игрока крайне важным.

«Арсеналу» в первом матче не хватало Зинченко, его спокойствия в контроле мяча и способности прорвать плотную оборону «Порту». Александр набрал физическую форму как раз в нужное для «Арсенала» время перед ответным матчем», — считают в издании.

Отметим, что лондонская команда свои семь последних розыгрышей Лиги чемпионов вылетает на стадии 1/8 финала.