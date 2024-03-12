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  4. Британские СМИ: «Арсеналу не хватало Зинченко. Он вернулся как раз вовремя»
Лига чемпионов
12 марта 2024, 12:29 |
1135
0

Британские СМИ: «Арсеналу не хватало Зинченко. Он вернулся как раз вовремя»

Игрок может выйти в матче с Порту

12 марта 2024, 12:29 |
1135
0
Британские СМИ: «Арсеналу не хватало Зинченко. Он вернулся как раз вовремя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня вечером «Арсенал» сыграет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Порту» после того, как на выезде команда Микеля Артеты проиграла 0:1.

Украинец Александр Зинченко восстановился после травмы и имеет небольшой шанс сыграть. Ресурс Football London считает возможное возращение игрока крайне важным.

«Арсеналу» в первом матче не хватало Зинченко, его спокойствия в контроле мяча и способности прорвать плотную оборону «Порту». Александр набрал физическую форму как раз в нужное для «Арсенала» время перед ответным матчем», — считают в издании.

Отметим, что лондонская команда свои семь последних розыгрышей Лиги чемпионов вылетает на стадии 1/8 финала.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Арсенал - Порту Лига чемпионов
Источник Football London
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