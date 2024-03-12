Британские СМИ: «Арсеналу не хватало Зинченко. Он вернулся как раз вовремя»
Игрок может выйти в матче с Порту
Сегодня вечером «Арсенал» сыграет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Порту» после того, как на выезде команда Микеля Артеты проиграла 0:1.
Украинец Александр Зинченко восстановился после травмы и имеет небольшой шанс сыграть. Ресурс Football London считает возможное возращение игрока крайне важным.
«Арсеналу» в первом матче не хватало Зинченко, его спокойствия в контроле мяча и способности прорвать плотную оборону «Порту». Александр набрал физическую форму как раз в нужное для «Арсенала» время перед ответным матчем», — считают в издании.
Отметим, что лондонская команда свои семь последних розыгрышей Лиги чемпионов вылетает на стадии 1/8 финала.
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