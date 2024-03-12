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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 11:18 | Обновлено 12 марта 2024, 12:12
1366
1

Тренерский штаб Калитвинцева останется работать в Полесье

Команда сейчас готовится к игре чемпионата с «Оболонью»

12 марта 2024, 11:18 | Обновлено 12 марта 2024, 12:12
1366
1
Тренерский штаб Калитвинцева останется работать в Полесье
ФК Полесье Житомир. Юрий Калитвинцев

Как стало известно Sport.ua, отставка рулевого Юрия Калитвинцева не привела к другим изменениям в тренерском штабе житомирского «Полесья».

По информации нашего источника, исполняющему обязанности главного тренера Сергею Шищенко на сегодняшнем занятии будут помогать те же специалисты, которые работали с его предшественником. Речь идет о Геннадии Литовченко, Владимире Кныше, Сергее Назаренко, Андрее Гитченко, Михаиле Федунове, Иване Баштовом, Александре Ткаченко и других специалистах.

16 марта «Полесье» в календарном поединке 21-го тура чемпионата УПЛ померяется в Киеве силами с «Оболонью».

Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб «Полесья» в ближайшее время еще не сможет рассчитывать на защитника-новичка Василия Кравца.

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Полесье Житомир Юрий Калитвинцев Сергей Шищенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Геннадий Литовченко Владимир Кныш Сергей Назаренко инсайд
Источник Sport.ua
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Milan1990
Ого, сколько там этих фахивцив)))
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