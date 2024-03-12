Тренерский штаб Калитвинцева останется работать в Полесье

Как стало известно Sport.ua, отставка рулевого Юрия Калитвинцева не привела к другим изменениям в тренерском штабе житомирского «Полесья».

По информации нашего источника, исполняющему обязанности главного тренера Сергею Шищенко на сегодняшнем занятии будут помогать те же специалисты, которые работали с его предшественником. Речь идет о Геннадии Литовченко, Владимире Кныше, Сергее Назаренко, Андрее Гитченко, Михаиле Федунове, Иване Баштовом, Александре Ткаченко и других специалистах.

16 марта «Полесье» в календарном поединке 21-го тура чемпионата УПЛ померяется в Киеве силами с «Оболонью».

Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб «Полесья» в ближайшее время еще не сможет рассчитывать на защитника-новичка Василия Кравца.