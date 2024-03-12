Стали известны детали увольнения Калитвинцева из Полесья

Как стало известно Sport.ua, бывший главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев имел натянутые отношения со спортивным директором клуба Владимиром Теслей.

Специалисты имели разное видение комплектации команды. Калитвинцев больше хотел видеть в составе опытных украинских игроков, а Тесля считал, что клуб должен ориентироваться на иностранцев. Для этого в селекцию пригласили нового шеф-скаута Анатолия Волкова.

Желание тренера Калитвинцева подписать Александра Пихаленка и Алексея Гуцуляка не нашло поддержки у руководства. На эти позиции подписали бразильца Теллеса Косту и француза Ясина Фортуне, которых не очень сильно хотел видеть в команде бывший главный тренер.

Юрия Калитвинцева уволили после поражения от «Александрии». Исполняющим обязанности тренера стал Сергей Шищенко. «Полесье» находится на 6-м месте в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что «Полесье» рассматривает кандидатуру Патрика ван Леувена на должность главного тренера.