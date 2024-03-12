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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 11:06 | Обновлено 12 марта 2024, 12:14
1672
3

Стали известны детали увольнения Калитвинцева из Полесья

У наставника и руководства клуба были разные взгляды на комплектацию команды

12 марта 2024, 11:06 | Обновлено 12 марта 2024, 12:14
1672
3
Стали известны детали увольнения Калитвинцева из Полесья
ФК Полесье. Юрий Калитвиннцев

Как стало известно Sport.ua, бывший главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев имел натянутые отношения со спортивным директором клуба Владимиром Теслей.

Специалисты имели разное видение комплектации команды. Калитвинцев больше хотел видеть в составе опытных украинских игроков, а Тесля считал, что клуб должен ориентироваться на иностранцев. Для этого в селекцию пригласили нового шеф-скаута Анатолия Волкова.

Желание тренера Калитвинцева подписать Александра Пихаленка и Алексея Гуцуляка не нашло поддержки у руководства. На эти позиции подписали бразильца Теллеса Косту и француза Ясина Фортуне, которых не очень сильно хотел видеть в команде бывший главный тренер.

Юрия Калитвинцева уволили после поражения от «Александрии». Исполняющим обязанности тренера стал Сергей Шищенко. «Полесье» находится на 6-м месте в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что «Полесье» рассматривает кандидатуру Патрика ван Леувена на должность главного тренера.

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инсайд Юрий Калитвинцев Полесье Житомир
Источник Sport.ua
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Gargantua
когда гендиректор хочет больше иностранцев, это всегда вызывает ассоциацию со словом "откаты"
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