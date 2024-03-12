Тренер клуба Второй лиги уехал за океан, его помощник перенес операцию

Непростая ситуация возникла у одного из старожилов Второй лиги, одесского «Реала Фармы», в период подготовки к весенней части сезона-2023/24.

В первой декаде февраля команда осталась без главного тренера Андрея Пархоменко, который в связи с семейными обстоятельствами вынужден был на некоторое время уехать в Канаду.

На вверенном ему участке тренировочным процессом занимался его ассистент, бывший полузащитник сборной Украины Валентин Полтавец, однако с ним случилась неприятность. В конце февраля он получил травму ахилла, после чего понадобилось хирургическое вмешательство. Поэтому ничего другого ему не оставалось, как приезжать на тренировки и контрольные матчи своей команды на костылях. Ожидается, что от этого медицинского атрибута Полтавец избавится в разгар весны, после чего реабилитационный курс продолжится.

На сегодняшний день «Реал Фарма» занимает 13-е место в турнирной таблице Второй лиги, имея в своем очковом активе 14 пунктов.

В начале календарного года ФК «Реал Фарма» подписал четырех новичков.